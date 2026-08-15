Αιφνιδιαστική απόφαση: Ο Σουλτάνος του Μπρουνέι «ξήλωσε» τους βασιλικούς τίτλους από τη νύφη του 

Snapshot Ο σουλτάνος Χασανάλ Μπολκιάχ αφαίρεσε τους βασιλικούς τίτλους και τις τιμές από την πριγκίπισσα Ρααμπιάτουλ Ανταουίγια λόγω «ακατάλληλης» συμπεριφοράς.

Η πριγκίπισσα ήταν σύζυγος του πρίγκιπα Αμπντούλ Μάλικ και κατείχε τους τίτλους της επί περισσότερη από μια δεκαετία μετά το γάμο τους το 2015.

Το Παλάτι κατηγόρησε τη συμπεριφορά της για έλλειψη σεβασμού προς τον Σουλτάνο, τη βασίλισσα και τη βασιλική οικογένεια, χωρίς να αποκαλύψει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Η απόφαση ανακοινώθηκε με κρατικό διάταγμα και έρχεται την ίδια χρονιά με τα 80ά γενέθλια του σουλτάνου και μετά από χειρουργική επέμβαση που υπέστη ο ίδιος.

Η κίνηση αυτή αποτελεί σπάνια και σημαντική αλλαγή στο εσωτερικό της βασιλικής οικογένειας του Μπρουνέι. Snapshot powered by AI

Ο σουλτάνος του Μπρουνέι αφαίρεσε από την πριγκίπισσα Ρααμπιάτουλ Ανταουίγια τους βασιλικούς τίτλους και τις τιμές της, περισσότερο από μια δεκαετία μετά τον πολυτελή γάμο της με τον πρίγκιπα Αμπντούλ Μάλικ

Ο σουλτάνος Χασανάλ Μπολκιάχ προχώρησε σε μια σπάνια και δραματική αλλαγή στο εσωτερικό της βασιλικής οικογένειας του Μπρουνέι.

Η νύφη του, Πενγκιράν Ρααμπιατούλ Ανταουίγια, στερήθηκε τον βασιλικό τίτλο και τις τιμές της, λόγω συμπεριφοράς που το Παλάτι χαρακτήρισε ως «ακατάλληλη» για τη σύζυγο ενός μέλους της βασιλικής οικογένειας, και συγκεκριμένα του πρίγκιπα Αμπντούλ Μάλικ, τέταρτου στη σειρά διαδοχής του θρόνου του Μπρουνέι.

سلطان بروناي يجرد "رابعة العدوية" زوجة ابنه الأمير عبد الملك من ألقابها الملكية.. بسبب سلوك وصفه القصر بأنه "غير لائق"#سوشال_سكاي pic.twitter.com/yuoJHNZgAG — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 15, 2026

Η κίνηση αυτή έρχεται περισσότερο από μια δεκαετία μετά τον πολυτελή γάμο του ζευγαριού το 2015, όταν η Raabi'atul έγινε επίσημα δεκτή στη βασιλική δυναστεία. Αν και το Παλάτι ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη λόγω συμπεριφοράς που θεωρήθηκε ασεβής προς τον Σουλτάνο και άλλα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας, δεν έχει αποκαλύψει τι ακριβώς οδήγησε σε αυτή την άνευ προηγουμένου ενέργεια.

Η απόφαση με άμεση ισχύ ανακοινώθηκε με διάταγμα από την κρατική τηλεόραση. Αν και το Παλάτι δεν αποκάλυψε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια αυτής της κίνησης, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η δήλωση ανέφερε ότι οι πράξεις της αμαύρωσαν «το καλό όνομα και κατέδειξαν έλλειψη σεβασμού προς την Αυτού Μεγαλειότητα, την Αυτού Μεγαλειότητα Duli Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha (τη σύζυγο του Σουλτάνου και βασίλισσα της χώρας) και τη Βασιλική Οικογένεια».

Η Πενγκιράν Ραμπιάτουλ Ανταουίγια πριν ενταχθεί στη βασιλική οικογένεια, ήταν γνωστή ως Dayangku Raabiatul Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah και εργαζόταν ως αναλύτρια δεδομένων. Ήταν 22 ετών όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα το 2015 και στη συνέχεια έλαβε τον βασιλικό της τίτλο. Για περισσότερο από μια δεκαετία, κατείχε τον τίτλο της Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri, ο οποίος αντιστοιχεί περίπου στον βαθμό της πριγκίπισσας και της βασιλικής συζύγου.

Η απόφαση έρχεται καθώς το Μπρουνέι σηματοδοτεί τα 80ά γενέθλια του σουλτάνου Χασανάλ Μπολκιάχ, θέτοντας μια απροσδόκητη βασιλική διαμάχη στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς ορόσημο για τον μονάρχη. Ακολουθεί επίσης αυξημένη προσοχή στην υγεία του Σουλτάνου. Τον Ιανουάριο, υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος στο δεξί του γόνατο.

Η τελευταία εξέλιξη προσθέτει άλλο ένα απροσδόκητο κεφάλαιο σε μια ήδη σημαντική χρονιά για τον Σουλτάνο, με τη νύφη του να έχει πλέον αφαιρεθεί από τους τίτλους και τις τιμές που κατείχε για περισσότερο από μια δεκαετία.