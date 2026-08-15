Δελφίνι εμφανίστηκε στα κανάλια της Βενετίας

Κι όμως, ένας εντελώς απροσδόκητος επισκέπτης έκανε την εμφάνισή του στα κανάλια της Βενετίας!

Ο λόγος, για ένα δελφίνι, ενώ η σπάνια στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο...