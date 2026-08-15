Το καλοκαίρι των Ελλήνων: Διακοπές με παιδιά, φίλους ή σύντροφο; Πού πάνε, με ποιους και πόσο μένουν

Snapshot Οι περισσότεροι Έλληνες θεωρούν ιδανικές τουλάχιστον δύο εβδομάδες διακοπών για να ξεκουραστούν πραγματικά.

Οι διακοπές συχνά γίνονται με φίλους, σύντροφο ή οικογένεια, με το οικονομικό κόστος να επηρεάζει την επιλογή συντρόφων.

Οι διακοπές συνδυάζουν ξεκούραση και εξερεύνηση, με τους νεότερους να προτιμούν κυρίως χαλάρωση και διασκέδαση.

Για τους γονείς, οι διακοπές δεν είναι πάντα ξεκούραστες λόγω των ευθυνών που συνεπάγονται τα παιδιά.

Παρά τις αλλαγές στον τρόπο που γίνονται οι διακοπές, η ανάγκη για ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα παραμένει κοινή σε όλους. Snapshot powered by AI

Για κάποιους οι διακοπές είναι η ευκαιρία να αφήσουν πίσω την καθημερινότητα. Για άλλους είναι η περιπέτεια, η γνωριμία με έναν νέο τόπο και οι στιγμές με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Και για τους γονείς, όμως, οι διακοπές δεν σημαίνουν πάντα… ξεκούραση.

Τι σημαίνουν, τελικά, οι διακοπές για τους Έλληνες σήμερα; Πόσες ημέρες θεωρούν ιδανικές και με ποιους θέλουν να τις περάσουν; Είναι πραγματικά μια περίοδος χαλάρωσης ή απλώς μεταφέρουμε την κούραση της καθημερινότητας σε έναν διαφορετικό τόπο;

Το Newsbomb βγήκε στους δρόμους, ρώτησε τους πολίτες και συγκέντρωσε τις διαφορετικές απαντήσεις, που είχαν έναν κοινό παρονομαστή: την ανάγκη των ανθρώπων να ξεφύγουν, έστω και για λίγο, από την καθημερινότητα.

Δείτε το γκάλοπ του Newsbomb - Εικόνα: Χάρης Γκίκας:

Για τους γονείς, οι διακοπές δεν είναι πάντα… ξεκούραση

Όταν υπάρχουν παιδιά, οι διακοπές αποκτούν διαφορετική σημασία. Για τους γονείς, το ταξίδι μπορεί να είναι μια όμορφη οικογενειακή εμπειρία, δεν σημαίνει όμως απαραίτητα ότι μπορούν να χαλαρώσουν πραγματικά.

«Όχι, ξεκούραση δεν είναι τόσο, αλλά είναι ευχάριστα», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας από τους ερωτηθέντες, ενώ η κατάσταση φαίνεται να αλλάζει όσο μεγαλώνουν τα παιδιά.

Στο ερώτημα αν είναι εύκολο για έναν γονιό να χαλαρώσει στις διακοπές μαζί με τα παιδιά, η απάντηση είναι πως, τελικά, «βρίσκεις πάντα τον τρόπο να μπορείς να ξεκουράζεσαι».

Για όσους έχουν μεγαλύτερα παιδιά, η εμπειρία είναι διαφορετική. Όταν, όμως, τα παιδιά είναι μικρότερα, η ξεκούραση φαίνεται να περνά σε δεύτερη μοίρα, με τις διακοπές να παραμένουν πάντως μια ευχάριστη οικογενειακή στιγμή.

Με φίλους οι… τέλειες διακοπές

Για αρκετούς, οι ιδανικές διακοπές είναι συνδεδεμένες με καλή παρέα.

«Οι τέλειες διακοπές είναι με φίλους, σύντροφο, οικογένεια», λέει ένας από τους πολίτες, ενώ άλλος δεν αφήνει περιθώριο για αμφιβολίες: «Με φίλους, σίγουρα με φίλους».

Μάλιστα, το γεγονός ότι τα έξοδα μπορούν να μοιραστούν κάνει την επιλογή της παρέας ακόμη πιο ελκυστική, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος των διακοπών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τους περισσότερους.

Χωριό, εξοχικό ή φιλοξενία για να περιοριστεί το κόστος

Οι υψηλές τιμές έχουν επηρεάσει σημαντικά και τις επιλογές των Ελλήνων για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις. Πολλοί επιλέγουν πλέον το χωριό, το εξοχικό ή κάποιον προορισμό όπου μπορούν να φιλοξενηθούν, ώστε να περιορίσουν τα έξοδα.

Το κόστος των διακοπών, ιδιαίτερα στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, είναι πλέον ιδιαίτερα υψηλό. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά ερωτηθέντα που σημειώνει πως «πλέον όλα τα νησιά στις Κυκλάδες είναι πανάκριβες».

Πόσες ημέρες είναι αρκετές;

Στο ερώτημα για τη διάρκεια των ιδανικών διακοπών, οι απαντήσεις δείχνουν πως λίγες ημέρες δεν αρκούν για όλους.

«Τουλάχιστον δύο βδομάδες, ή τρεις, αν εργάζεσαι», απαντά ένας πολίτης, ενώ άλλος θεωρεί ότι ακόμη και πέντε-έξι ημέρες μπορούν να αποτελέσουν μια ικανοποιητική απόδραση.

Το ζητούμενο, πάντως, είναι να υπάρξει αρκετός χρόνος για να απομακρυνθούν οι εργαζόμενοι από τους ρυθμούς της καθημερινότητας και να μπορέσουν πραγματικά να ξεκουραστούν.

Ξεκούραση ή εξερεύνηση;

Για τους περισσότερους από τους πολίτες που συμμετείχαν στο γκάλοπ, οι διακοπές συνδέονται περισσότερο με την ξεκούραση, τη χαλάρωση και την ηρεμία.

«Διακοπές σημαίνουν ξεκούραση, χαλάρωση, ηρεμία, ό,τι έχει σχέση μακριά από την καθημερινότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας από τους ερωτηθέντες.

Άλλοι, ωστόσο, θέλουν να συνδυάσουν την ξεκούραση με την εξερεύνηση και τη γνωριμία ενός νέου τόπου.

«Να γνωρίσω τον τόπο και να ξεκουραστώ όσο μπορώ, να κοιμηθώ παραπάνω», είναι μία από τις απαντήσεις που δόθηκαν.

Για τους νεότερους, πάντως, η προτεραιότητα φαίνεται να είναι περισσότερο η χαλάρωση και η διασκέδαση. «Ποιος νέος τώρα πάει διακοπές για να εξερευνήσει;» σχολιάζει χαρακτηριστικά ένας πολίτης.

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