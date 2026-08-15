Φωτιά στη Σίβηρη: Δύο εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στον Εισαγγελέα

Snapshot Δύο εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στον εισαγγελέα Πολυγύρου για τη φωτιά στη Σίβηρη και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Η φωτιά ξέσπασε λόγω πτώσης δέντρου σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και εξαπλώθηκε γρήγορα εξαιτίας ισχυρών ανέμων.

Καταστράφηκαν περίπου 3.500 στρέμματα δασικής έκτασης, που αντιστοιχούν στο 1% της συνολικής έκτασης της χερσονήσου Κασσάνδρας.

Έχουν καεί ολοκληρωτικά περίπου 8 σπίτια και ο Βιολογικός Καθαρισμός της Σίβηρης έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

Ζημιές έχουν προκληθεί και σε άλλες υποδομές, ενώ η πλήρης εικόνα των ζημιών αναμένεται μετά τις καταγραφές. Snapshot powered by AI

Δύο εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ παρουσιάστηκαν σήμερα αυτοβούλως στον εισαγγελέα Πολυγύρου, σχετικά με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη 13/8 στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε εξαιτίας πτώσης δέντρου σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος μέσα σε δασική έκταση και εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω των ισχυρών ανέμων. Η φωτιά έφτασε μέχρι τους οικισμούς Φούρκα και Σίβηρη, όπου έκαψε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές.

Η δύο εργολάβοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να διαβιβαστεί η δικογραφία από την Πυροσβεστική στις δικαστικές Αρχές, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες.

Κάηκαν περίπου 3.500 στρέμματα

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Πυροσβεστικής, η καμένη έκταση από την πυρκαγιά στη Σίβηρη εκτιμάται προκαταρκτικά σε περίπου 3.500 στρέμματα.

Η έκταση αυτή υπολογίζεται σε μια συνολική έκταση περίπου 334.000 στρεμμάτων που καλύπτει η Κασσάνδρα και αντιστοιχεί, με βάση την πρώτη εκτίμηση, περίπου στο 1% της συνολικής έκτασης της χερσονήσου.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, έχουν υποστεί ζημιές και έχουν καεί ολοκληρωτικά περίπου 8 σπίτια, ενώ ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στον Βιολογικό Καθαρισμό της Σίβηρης, ο οποίος έχει καταστραφεί ολοσχερώς, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη.

Ζημιές έχουν σημειωθεί και σε άλλες υποδομές της περιοχής, με την πλήρη εικόνα να αναμένεται να προκύψει από τις καταγραφές που θα ακολουθήσουν.

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