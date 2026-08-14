Η πιο γλυκιά viral αντίδραση: Μωρό στο πρώτο του fish spa

Μία μοναδική εμπειρία είχε ένα μωρό, που έκανε το πρώτο του fish spa, αλλά σκόρπισε χαμόγελα με την αντίδραση του και κατέκτησε τις καρδιές του διαδικτύου.

Αρχικά, ο μικρός βρίσκεται πάνω από τη δεξαμενή με τα ψάρια, στην αγκαλιά του πατέρα του.

Η έκπληξη είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του και κοιτάζει με απορία το θέαμα κάτω από τα πόδια του.

Σιγά σιγά ο πατέρας του, τον πλησιάζει στο νερό και τα ψαράκια συγκεντρώνονται για να κάνουν τη δουλειά τους, γαργαλώντας προφανώς τα ποδαράκια του μωρού, που μετά την αρχική έκπληξη αρχίζει να ξεκαρδίζεται, μεταδίδοντας τη χαρά του γύρω του.