Ήρθη το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Ραφήνας και Λαυρίου: Κανονικά αναχωρούν τα πλοία

Snapshot Ήρθη το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Ραφήνας και Λαυρίου μετά τις 16:00 της Παρασκευής 14 Αυγούστου λόγω θυελλωδών ανέμων.

Τα πλοία από Ραφήνα και Λαύριο αναχωρούν κανονικά με προγραμματισμένα δρομολόγια προς Τήνο, Μύκονο, Άνδρο και Πάρο.

Από το Λαύριο θα αναχωρήσει το «Άρτεμις» για Μήλο στις 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 15 Αυγούστου.

Τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά συνεχίζονται κανονικά χωρίς αλλαγές. Snapshot powered by AI

Ήρθη μετά τις 16:00 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, το απαγορευτικό απόπλου που είχε επιβληθεί στα λιμάνια Ραφήνας και Λαυρίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων. Τα πλοία αναχωρούν κανονικά.

Τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια Ραφήνας και Λαυρίου

Έτσι, μετά την άρση του απαγορευτικού, το πρόγραμμα αναχωρήσεων από το λιμάνι της Ραφήνας διαμορφώνεται ως εξής:

στις 16:00 αναχωρεί το «Αικατερίνη Π.» για Τήνο και Μύκονο,

στις 16:15 το «Fast Ferries Andros» θα εκτελέσει δρομολόγιο προς Τήνο και Μύκονο

στις 18:00 το «Superferry» θα αναχωρήσει για Άνδρο

στις 18:45 το «Andros Queen» για Τήνο και Μύκονο

στις 19:15 το «Andros King» για Άνδρο

Από το Λαύριο, στις 16:00 θα αναχωρήσει το «Superstar» με προορισμό Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, ενώ την ίδια ώρα το «Terra Jet 2» θα εκτελέσει δρομολόγιο προς Τήνο, Μύκονο και Πάρο.

Παράλληλα, στη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 15 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί η αναχώρηση του «Άρτεμις» από το Λαύριο για Μήλο.

Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια συνεχίζουν να εκτελούνται κανονικά.

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