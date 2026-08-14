Πάρος: Ρεσιτάλ ανομίας στην πισίνα που πνίγηκε ο 4χρονος - Χωρίς άδεια η πισίνα, είχε λήξει η άδεια

Snapshot Το βίντεο των τελευταίων στιγμών του 4χρονου στην πισίνα αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αναπαράσταση της τραγωδίας στην Πάρο.

Η άδεια λειτουργίας της πισίνας είχε λήξει το 2023 και δεν είχε ανανεωθεί, ενώ η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη ήταν επίσης ανενεργή.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικίας 68 ετών, φέρεται να εκτελούσε καθήκοντα ναυαγοσώστη παρά τη νομοθεσία που απαγορεύει τη χορήγηση άδειας σε άτομα άνω των 65 ετών.

Έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος των γονέων και του ιδιοκτήτη, οι οποίοι ανταλλάσσουν ευθύνες μέσω μηνύσεων.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται με έμφαση στο βίντεο, την άδεια λειτουργίας της πισίνας και την ισχύ της πιστοποίησης ναυαγοσώστη. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα εξετάζουν οι Αρχές στην υπόθεση του θανάτου του 4χρονου αγοριού σε πισίνα στην Πάρο, καθώς στα χέρια των αστυνομικών και δικαστικών Αρχών βρίσκεται βίντεο που φέρεται να καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του παιδιού.

Στο υλικό αποτυπώνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η στιγμή που το παιδί πέφτει στην πισίνα, οι κινήσεις του μέσα στο νερό, αλλά και όσα ακολούθησαν. Το βίντεο αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την ανασύνθεση των συνθηκών της τραγωδίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται πού βρίσκονταν οι γονείς του 4χρονου τη στιγμή του περιστατικού, αλλά και η θέση και ο ρόλος του 68χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε και χρέη ναυαγοσώστη.

Χωρίς ανανέωση η άδεια της πισίνας

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν το καθεστώς λειτουργίας της πισίνας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η σχετική άδεια είχε εκδοθεί το 2018 και ήταν πενταετούς διάρκειας, με αποτέλεσμα να έχει λήξει το 2023 χωρίς να ανανεωθεί.

Υπό έλεγχο βρίσκεται επίσης η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη, καθώς φέρεται να είχε επίσης λήξει. Άλλωστε η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορεί κανείς άνω των 65 ετών να λαμβάνει άδεια ναυαγοσώστη.

Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος των γονέων του παιδιού και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Αλληλομηνύονται γονείς και ιδιοκτήτης

Ο πατέρας του 4χρονου φέρεται να προτίθεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αποδίδοντας ευθύνες στον ιδιοκτήτη. Από την πλευρά του, ο τελευταίος στρέφεται κατά των γονέων, υποστηρίζοντας ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς την επίβλεψή τους για περίπου 30 έως 40 λεπτά.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, με το βίντεο, τα στοιχεία για την άδεια λειτουργίας της πισίνας και την ισχύ της πιστοποίησης ναυαγοσώστη να αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το μικρό αγόρι.

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