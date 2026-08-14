Θυελλώδεις άνεμοι: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα – Τι ισχύει στον Πειραιά

Snapshot Ισχύει απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου λόγω θυελλωδών ανέμων.

Τα πλοία παραμένουν δεμένα στα συγκεκριμένα λιμάνια την Παρασκευή 14 Αυγούστου, επηρεάζοντας πολλούς ταξιδιώτες.

Στον Πειραιά, τα δρομολόγια εκτελούνται με ευθύνη των πλοιάρχων και κατά κρίση τους.

Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με ένταση 4-9 μποφόρ ανά περιοχή, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Snapshot powered by AI

Μετ’ εμποδίων εξελίσσεται η έξοδος των αδειούχων του Δεκαπενταύγουστου προς τα νησιά, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, για σήμερα, πρωινό Παρασκευής 14 Αυγούστου, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, με το απαγορευτικό να επηρεάζει μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν για νησιωτικούς προορισμούς ενόψει του Δεκαπενταύγουστου.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια θα εκτελούνται μέχρι νεοτέρας κατά την κρίση και με ευθύνη των πλοιάρχων, ωστόσο, το δρομολόγιο του Blue Star Paros προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο δεν πραγματοποιήθηκε.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ.