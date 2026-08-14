Παραμονές Δεκαπενταύγουστου: Οι εορτασμοί και τα έθιμα στην Ελλάδα

Snapshot Η Κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάζεται με εκκλησιαστικές λειτουργίες, περιφορές επιταφίων και παραδοσιακά πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα στις 14 και 15 Αυγούστου.

Στην Παναγία Σουμελά στην Ημαθία, μετά τον μέγα Εσπερινό γίνεται λιτανεία της εικόνας και παραδοσιακό ποντιακό γλέντι με χορούς και μουσική.

Στη Σιάτιστα Κοζάνης αναβιώνει το έθιμο των καβαλάρηδων, με παρέλαση αλόγων και γλέντια που συμβολίζουν τον πόθο για λευτεριά από την Τουρκοκρατία.

Στην Κεφαλονιά εμφανίζονται τα «φιδάκια της Παναγίας» που θεωρούνται σημάδι καλής τύχης, με την παρουσία τους να συνδέεται με σημαντικά γεγονότα όπως σεισμοί.

Το πανηγύρι στην Τήνο συγκεντρώνει χιλιάδες πιστούς για προσκύνημα στη θαυματουργή εικόνα της Μεγαλόχαρης, με τις εκδηλώσεις να διαρκούν μέχρι τις 23 Αυγούστου. Snapshot powered by AI

Η κοίμηση της Θεοτόκου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και γιορτάζεται με λαμπρότητα σε κάθε σημείο της χώρας.

Πλήθος κόσμου επισκέπτεται τις εκκλησίες σε νησιά και χωριά της Ελλάδας τις ημέρες αυτές, ενώ πολλοί περιμένουν και τα βραδινά πανηγύρια, σήμα κατατεθέν του ελληνικού καλοκαιριού.

Πολλές περιοχές έχουν ιδιαίτερα έθιμα και την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, που γίνονται οι τελευταίες παρακλήσεις, κορυφώνονται τα προσκυνήματα (όπως στην Τήνο και την Παναγία Σουμελά), πραγματοποιούνται περιφορές επιταφίων της Παναγίας και ξεκινούν μεγάλα παραδοσιακά πανηγύρια σε πλατείες και νησιά.

Τα ήθη και τα έθιμα στις 14 Αυγούστου

Ημαθία (Καστανιά) – Παναγία Σουμελά

Η ιστορική εκκλησία που βρίσκεται στις πλαγιές του Βερμίου, κοντά στο χωριό Καστανιά, συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες κόσμου τον Δεκαπενταύγουστο.

Μετά τον μέγα Εσπερινό που πραγματοποιείται την παραμονή, λιτανεύεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, την οποία φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και πραγματοποιείται περιφορά, την οποία ακολουθεί πλήθος πιστών.

Στη συνέχεια, ο κόσμος συγκεντρώνεται στην πλατεία, όπου ποντιακά συγκροτήματα από τη Μακεδονία παίζουν παραδοσιακούς σκοπούς μέχρι τα ξημερώματα και ο κόσμος χορεύει υπό τους χάλκινους ήχους.

Κοζάνη (Σιάτιστα) – Παναγία Μικρόκαστρου

Εδώ οργανώνεται τις παραμονές το έθιμο των καβαλάρηδων, το οποίο προέρχεται από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Το έθιμο συμβολίζει την ευκαιρία που είχαν οι σκλαβωμένοι την ημέρα εκείνη να δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο τους για λευτεριά.

Το έθιμο αναβιώνει κάθε χρόνο στις 14 και 15 Αυγούστου, όπου πραγματοποιείται παρέλαση αλόγων στις πλατείες και τους κεντρικούς δρόμους της περιοχής και ακολουθούν παραδοσιακά γλέντια.

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, οι καβαλάρηδες ξεκινούν το πρωί για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας στο φερώνυμο Μοναστήρι που βρίσκεται στο Μικρόκαστρο. Το μεσημέρι οι παρέες των καβαλάρηδων με τα καταστόλιστα άλογα μπαίνουν επιβλητικά στη Σιάτιστα και στην πλατεία της Χώρας τούς επισκέπτονται Αρχές και λαός.

Ιωάννινα (Παλαιόπυργος Πωγωνίου) – Κοίμηση της Θεοτόκου

Στον Παλαιόπυργο, μετά τη λειτουργία ακολουθεί γεύμα στο προαύλιο της εκκλησίας και ακολουθούν τα «ντόλια».

Κατά το έθιμο, η εντολή «ντολή –ντολιά» δίνεται από τον «ντολή πασά» που ορίζεται κάποιος από τους μεγαλύτερους. Ο «πασάς» παίρνει το ποτήρι του με το κρασί και το τσουγκρίζει με έναν παρευρισκόμενο (κάποιο ξένο καλεσμένο, τον παπά κ.ά.). Θα πιει τρία ποτήρια ή τρεις φορές και θα τα αφιερώσει κάθε φορά και σε διάφορους, ζητώντας από τους οργανοπαίκτες να παίξουν ένα τραγούδι.

Ύστερα, οι υπόλοιποι με τη σειρά που ορίζει ο «ντολή πασάς» αφιερώνουν τις ευχές τους όπου θέλει ο καθένας, ζητώντας και από ένα τραγούδι. Ένας και από τους σκοπούς αυτού του εθίμου ήταν να διαλύονται και οι μικροπαρεξηγήσεις που είχαν δημιουργηθεί και να υπάρχει ομόνοια μεταξύ των χωριανών.

Ακολουθεί γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Kεφαλονιά – Παναγία η Φιδούσα

Πλήθος πιστών συγκεντρώνεται κάθε χρόνο στην αυλή της Ιεράς Mονής της Παναγιάς της Φιδούς στην περιοχή Mαρκόπουλου Κεφαλονιάς για να δουν τα «φιδάκια της Παναγίας». Κάθε 15 Αυγούστου τα μικρά φιδάκια εμφανίζονται στο καμπαναριό και η εκκλησιαστική επιτροπή τα μεταφέρει στο προαύλιο του Iερού Nαού.

Σύμφωνα με την παράδοση, τα φιδάκια φέρνουν καλή τύχη στο νησί και, αν δεν εμφανιστούν, ο οιωνός είναι κακός, όπως έγινε, για παράδειγμα, τη χρονιά των μεγάλων σεισμών, μερικές δεκαετίες πριν.

Τήνος – Παναγία της Τήνου

Το προσκύνημα στην Παναγία της Τήνου είναι, ίσως, το μεγαλύτερο θρησκευτικό προσκύνημα του ελληνισμού. Στο νησί, που είναι απόλυτα ταυτισμένο με την Παναγιά του, συγκεντρώνονται κάθε χρόνο χιλιάδες πιστοί, όχι μόνο από την Ελλάδα, για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας στην Εκκλησία της Μεγαλόχαρης και ν’ αποθέσουν τα τάματά τους.

Η εικόνα των πιστών που ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια μέχρι την Εικόνα γονατιστοί είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Η περιφορά του Επιταφίου της Παναγίας γίνεται όπως στον Επιτάφιο του Χριστού, τη Μεγάλη Παρασκευή, με τους χιλιάδες πιστούς να ακολουθούν με αναμμένα κεριά.

Το πανηγύρι διαρκεί έως τις 23 Αυγούστου, στα εννιάμερα δηλαδή της Παναγίας, ενώ, παράλληλα με τις εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου, στο νησί γιορτάζεται και η επέτειος της βύθισης του αντιτορπιλικού Έλλη από τους Ιταλούς, που έγινε λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος με τους Ιταλούς, τον Δεκαπενταύγουστο του 1940.

Πάρος – Παναγία Εκατονταπυλιανή

Από τις εντυπωσιακότερες εκκλησίες του Αιγαίου, ο παλαιοχριστιανικός ναός της Εκατονταπυλιανής, βρίσκεται στην Παροικιά, την πρωτεύουσα της Πάρου, και είναι από τους αρχαιότερους και καλύτερα διατηρημένους χριστιανικούς ναούς.

Σύμφωνα με την παράδοση, χτίστηκε εξαιτίας ενός τάματος της Αγίας Ελένης. Πιστοί από ολόκληρη την Ελλάδα συγκεντρώνονται εδώ τον Δεκαπενταύγουστο για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής (17ου αιώνα) και να πάρουν μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Μετά την καθιερωμένη περιφορά του Επιταφίου, ξεκινά το μεγάλο πανηγύρι των ανθρώπων, που το γλεντάνε μέχρι τις πρωινές ώρες με παραδοσιακή μουσική, παριανό κρασί και ντόπιους μεζέδες. Στα εννιάμερα της Παναγίας, στο λιμανάκι της Νάουσας της Πάρου η νύχτα γίνεται μέρα, όταν δεκάδες καΐκια προσεγγίζουν την προβλήτα με αναμμένα δαδιά.

Οι συγκεντρωμένοι, εντυπωσιασμένοι από το θέαμα, περιμένουν την κορύφωση, με την άφιξη των «πειρατών» στο λιμάνι για την έναρξη της γιορτής με νησιώτικους χορούς, και πρώτο και καλύτερο τον Mπάλο.

Ιωάννινα Ζαγοροχώρια

Από τα πιο γνωστά πανηγύρια είναι εκείνα που πραγματοποιούνται στα Ζαγοροχώρια. Σε χωριά όπως η Βίτσα και το Τσεπέλοβο, οι εκδηλώσεις στη μνήμη της Κοίμησης της Θεοτόκου είναι τριήμερες και προσφέρουν την ευκαιρία για ατελείωτο γλέντι με παραδοσιακούς ηπειρώτικους χορούς.

Την τρίτη και τελευταία ημέρα της χαράς και του κεφιού, τον πρώτο λόγο έχουν οι ντόπιοι, με τοπικούς σκοπούς και ηπειρώτικους χορούς.

Κάρπαθος – Παναγία στην Όλυμπο

Για τους πιο ταξιδεμένους, που έχουν αψηφήσει την απόσταση και τις δυσκολίες στην πρόσβαση, το πανηγύρι της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Όλυμπο της Καρπάθου είναι από τα πιο κατανυκτικά.

Εδώ, στην Όλυμπο, οι λειτουργίες είναι βαθιά συνδεδεμένες με το πένθος που χαρακτηρίζει αυτή τη συγκυρία για τον Χριστιανισμό και το αποκορύφωμα του παραδοσιακού εορτασμού είναι ο χορός που γίνεται στη μικρή πλατεία, μπρος στην εκκλησιά της Παναγίας, με τους οργανοπαίκτες να παίζουν τον Κάτω Χορό, αργόσυρτο και με σοβαρή διάθεση.

Αρχικά, οι άνδρες, καθισμένοι στο τραπέζι και με ένα κομμάτι βασιλικό στο πέτο, τραγουδούν και πίνουν, με τη συνοδεία λαούτου και λίρας. Στη συνέχεια και καθώς πέφτει το σκοτάδι, ξεκινά ο χορός, στον οποίο μπαίνουν σιγά-σιγά και οι γυναίκες ντυμένες με τις εκπληκτικής ομορφιάς και λαμπρότητας παραδοσιακές γιορτινές φορεσιές τους.

Ο χορός, αργός και πάντα με σταθερό βήμα και κατανυκτική διάθεση, κρατά για ώρες και η όλη ατμόσφαιρα είναι από τις ωραιότερες που μπορεί να βιώσει ο πιστός στα πανηγύρια του Αιγαίου.

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Nίσυρος – Παναγία Σπηλιανή

Ένας από τους πιο πολυήμερους και ξεχωριστούς εορτασμούς της Παναγιάς πραγματοποιείται στο νησί της Νισύρου. Εδώ γιορτάζεται το Nιάμερο της Παναγίας, που ξεκινά στις 6 Αυγούστου, γιορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Tο έθιμο είναι αφιερωμένο στη γυναίκα, καθώς οι μαυροντυμένες Eννιαμερίτισσες (γυναίκες ταγμένες στην Παναγία) αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη λατρευτική δράση. Eγκαθίστανται στον χώρο του μοναστηριού της Παναγίας της Σπηλιανής, που βρίσκεται μέσα στο κάστρο των Iπποτών, προσκυνούν και καθαρίζουν τον χώρο και τα ιερά σκεύη.

Στην πραγματικότητα, διεξάγονται δύο παράλληλες λατρευτικές τελετουργίες: η επίσημη εκκλησιαστική από τους ιερείς και η ανεπίσημη με ιέρειες τις Eννιαμερίτισσες, που ακολουθούν αυστηρή νηστεία, κάνουν 300 μετάνοιες κάθε εικοσιτετράωρο και ψάλλουν.

Tην ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, με τη λήξη της Λειτουργίας, οι ιερείς λιτανεύουν την εικόνα της Παναγίας έως το χωριό για να ευλογήσει το πανηγύρι. Oι Eννιαμερίτισσες, από την άλλη πλευρά, κρατούν τους δίσκους με τα κόλλυβα και προπορεύονται, ανοίγοντας τον δρόμο για την ιερή εικόνα.

Το γλέντι ξεκινά τη στιγμή που η εικόνα φτάνει στο χωριό, με τον τοπικό χορό της «κούπας», τραγούδια και άφθονο κρασί, ενώ οι Εννιαμερίτισσες αποσύρονται.

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