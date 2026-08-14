Υπουργείο Παιδείας: Από σήμερα οι αιτήσεις για προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ

Ανοίγει στο ΟΠΣΥΔ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και για μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Υπουργείο Παιδείας: Από σήμερα οι αιτήσεις για προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ
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  • Ανοίγει η υποβολή αιτήσεων στο ΟΠΣΥΔ για αναπληρωτές, ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με προθεσμία έως 24 Αυγούστου 2026.
  • Οι αιτήσεις αφορούν υποψηφίους εγγεγραμμένους σε προσωρινούς και τελικούς αξιολογικούς πίνακες για κλάδους γενικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και τεχνικών ειδικοτήτων.
  • Οι προσλήψεις καλύπτουν ευρύ φάσμα σχολικών μονάδων, όπως γενική εκπαίδευση, ειδική αγωγή, μουσικά, πρότυπα, πειραματικά σχολεία και δομές για προσφυγόπουλα.
  • Υπάρχει ξεχωριστή πρόσκληση για μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου έως ένα διδακτικό έτος για ανάγκες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
  • Όλες οι αιτήσεις και δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΟΠΣΥΔ.
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Δύο παράλληλες διαδικασίες για την κάλυψη αναγκών στα σχολεία της χώρας ενεργοποιεί το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Συγκεκριμένα, από σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τις δηλώσεις προτίμησής τους μέσω της πλατφόρμας ΟΠΣΥΔ, είτε για θέσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών είτε για θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Με την πρόσκληση 107933/Ε1/13-08-2026, το υπουργείο καλεί συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να δηλώσουν τις περιοχές στις οποίες επιθυμούν να εργαστούν κατά το διδακτικό έτος 2026-2027.

Η διαδικασία αφορά υποψήφιους που είναι εγγεγραμμένοι:

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν προτιμήσεις για πρόσληψη ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή και ως ωρομίσθιοι, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός διδακτικού έτους.

Οι προσλήψεις αφορούν μεγάλο εύρος σχολικών μονάδων και δομών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η γενική εκπαίδευση, η ειδική αγωγή, τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, η Σιβιτανίδειος, οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφυγοπαίδων, τα ΚΕΔΑΣΥ και οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Ποιοι κλάδοι εκπαιδευτικών συμμετέχουν

Στη διαδικασία περιλαμβάνονται πολυάριθμοι κλάδοι ΠΕ, μεταξύ των οποίων δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών, πληροφορικής, φυσικής αγωγής, μουσικής, οικονομίας και τεχνικών ειδικοτήτων.

Παράλληλα, συμμετέχουν και οι προβλεπόμενοι κλάδοι ΤΕ και ΔΕ, καθώς και εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή.

Ξεχωριστή πρόσκληση για ΕΕΠ και ΕΒΠ

Σήμερα ανοίγει και η διαδικασία για τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Με την πρόσκληση 107931/Ε4/13-08-2026, καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες των σχετικών προκηρύξεων του ΑΣΕΠ να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης στο ΟΠΣΥΔ.

Για το ΕΕΠ, η πρόσκληση αφορά τους κλάδους:

  • ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου
  • ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων
  • ΠΕ23 Ψυχολόγων
  • ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών
  • ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών
  • ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών – Εργοθεραπευτών
  • ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών

Για το ΕΒΠ, αφορά τον κλάδο:

  • ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Οι συγκεκριμένες προσλήψεις θα γίνουν επίσης με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ενός διδακτικού έτους, για ανάγκες στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, καθώς και στη γενική και εκκλησιαστική εκπαίδευση.

Όλες οι αιτήσεις μέσω ΟΠΣΥΔ

Και στις δύο διαδικασίες, οι αιτήσεις και οι δηλώσεις προτίμησης θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).

Η προθεσμία είναι κοινή για όλες τις κατηγορίες και ξεκινά την Παρασκευή 14 Αυγούστου, με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.

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