Τραμπ: Πλήρης στήριξη στη Νικόλ Μαλλιωτάκη για την επανεκλογή της – «Δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε πλήρη και απόλυτη στήριξη στη Νικόλ Μαλλιωτάκη για την επανεκλογή της στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο Τραμπ επαίνεσε τη Μαλλιωτάκη για τη δράση της σε θέματα οικονομίας, ενέργειας, μετανάστευσης και άμυνας, καθώς και για τη συμμετοχή της στην Επιτροπή Ways and Means.

Η Μαλλιωτάκη υποστηρίζει την ατζέντα «America First», περιλαμβάνοντας μείωση φόρων, αύξηση ενεργειακής παραγωγής, ασφάλεια συνόρων και ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Είναι κόρη Έλληνα μετανάστη και ενεργό μέλος του Congressional Hellenic Caucus, προωθώντας νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας.

Το 2026 συμμετείχε στην προώθηση νομοθεσίας για ενίσχυση της στρατιωτικής εκπαίδευσης και διμερούς συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Snapshot powered by AI

Την ανοιχτή στήριξή του στη Νικόλ Μαλλιωτάκη εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ με μήνυμά του στο Truth Social.

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου έρχεται ενόψει των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου 2026, στις οποίες η Μαλλιωτάκη διεκδικεί την επανεκλογή της στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Ρεπουμπλικανή βουλευτή «σπουδαία υπερασπίστρια» της 11ης περιφέρειας της Νέας Υόρκης και ανακοίνωσε την «πλήρη και απόλυτη» υποστήριξή του στην υποψηφιότητά της.

Στην ανάρτησή του, στάθηκε ιδιαίτερα στη συμμετοχή της Μαλλιωτάκη στην Επιτροπή Ways and Means της Βουλής, μία από τις σημαντικότερες επιτροπές του Κογκρέσου σε ζητήματα φορολογίας και οικονομικής πολιτικής.

Αναφέρθηκε επίσης στη στήριξή της στην ατζέντα «America First», κάνοντας ειδική μνεία στη μείωση φόρων και κανονιστικών περιορισμών, στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής παραγωγής και της εγχώριας βιομηχανίας, στην ασφάλεια των συνόρων και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και των βετεράνων.

«Η Νικόλ Μαλλιωτάκη έχει την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή μου για την επανεκλογή της – δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Η ελληνική καταγωγή και ο ρόλος της στο Κογκρέσο

Η Μαλλιωτάκη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά λόγω της καταγωγής και της κοινοβουλευτικής της δράσης. Είναι κόρη Έλληνα μετανάστη και έχει επανειλημμένα αναφερθεί δημόσια στην ελληνική της καταγωγή.

Παράλληλα, είναι αντιπρόεδρος του Congressional Hellenic Caucus, της διακομματικής ομάδας του αμερικανικού Κογκρέσου που ασχολείται με θέματα ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος και αριθμεί περισσότερα από 80 μέλη.

Τον Μάιο του 2026 ήταν μεταξύ των στελεχών του Hellenic Caucus που προώθησαν στη Βουλή νομοθετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, με έμφαση στη στρατιωτική εκπαίδευση και τη διμερή συνεργασία.