Σαουδική Αραβία: Συνάντηση Μπιν Σαλμάν με τον επικεφαλής της CENTCOM – Στο επίκεντρο η άμυνα

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος συζήτησε με τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ την αμυντική συνεργασία Ριάντ–Ουάσιγκτον και τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σαουδική Αραβία: Συνάντηση Μπιν Σαλμάν με τον επικεφαλής της CENTCOM – Στο επίκεντρο η άμυνα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν συναντήθηκε με τον διοικητή της CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, για να συζητήσουν την αμυντική συνεργασία μεταξύ Ριάντ και Ουάσιγκτον.
  • Στις συνομιλίες εστιάστηκαν επίσης στις προσπάθειες για αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.
  • Την ίδια ημέρα η Σαουδική Αραβία φιλοξένησε την τρίτη συνεδρίαση σχεδιασμού για νέα ναυτική αμυντική συμμαχία με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας σε Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, Ερυθρά Θάλασσα και Κόλπο του Άντεν.
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Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν συναντήθηκε με τον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στην αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που η Σαουδική Αραβία φιλοξένησε την τρίτη συνεδρίαση σχεδιασμού για τη νέα ναυτική αμυντική συμμαχία που έχει ανακοινώσει, με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

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