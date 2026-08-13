Διαδοχικά τροχαία στον ΒΟΑΚ: Επτά οχήματα ενεπλάκησαν

Με μικρή χρονική διαφορά σημειώθηκαν δύο τροχαία ατυχήματα στον ΒΟΑΚ, προκαλώντας σημαντική επιβάρυνση στην κυκλοφορία. 

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Διαδοχικά τροχαία στον ΒΟΑΚ: Επτά οχήματα ενεπλάκησαν
ΕΛΛΑΔΑ
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Συγκεκριμένα στο τμήμα της εθνικής οδού μεταξύ Πλατανιά και Ταυρωνίτη λίγο μετά τις 11:00 ενεπλάκησαν τρία οχήματα, ενώ η σύγκρουση προκάλεσε καθυστερήσεις και ουρές, με την κίνηση να γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία στο σημείο.

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