Διαδοχικά τροχαία στον ΒΟΑΚ: Επτά οχήματα ενεπλάκησαν

Συγκεκριμένα στο τμήμα της εθνικής οδού μεταξύ Πλατανιά και Ταυρωνίτη λίγο μετά τις 11:00 ενεπλάκησαν τρία οχήματα, ενώ η σύγκρουση προκάλεσε καθυστερήσεις και ουρές, με την κίνηση να γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία στο σημείο.

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