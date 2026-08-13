Ευρώπη: Ο καύσωνας «κλείνει» πυρηνικά εργοστάσια – Έπεσε η στάθμη του Δούναβη σε επίπεδα ρεκόρ

Η Ρουμανία έκλεισε το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο εξαιτίας της πτώσης της στάθμης του Δούναβη

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ευρώπη: Ο καύσωνας «κλείνει» πυρηνικά εργοστάσια – Έπεσε η στάθμη του Δούναβη σε επίπεδα ρεκόρ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ρουμανία έκλεισε το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιό της Cernavodă λόγω της πτώσης της στάθμης του Δούναβη από τον καύσωνα.
  • Οι δύο αντιδραστήρες του Cernavodă παράγουν περίπου το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και δεν αναμένεται να επανέλθουν σε λειτουργία εντός 10 ημερών.
  • Η Ρουμανία προσπάθησε να αυξήσει τη ροή νερού στον ποταμό με φορτηγίδες φορτωμένες με πέτρες για να υποστηρίξει τον σταθμό.
  • Η Ουγγαρία έχει αποφύγει το κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού Πακς, αλλά η στάθμη του Δούναβη είναι η χαμηλότερη των τελευταίων 30 ετών σε πολλές χώρες.
  • Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας προειδοποίησε ότι ο σταθμός Πακς μπορεί να κλείσει πλήρως για πρώτη φορά λόγω της ξηρασίας.
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Η Ρουμανία έκλεισε τον μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων νερού στον ποταμό Δούναβη, τα οποία οφείλονται στον καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Ο πυρηνικός σταθμός της Τσερναβόντα όπου οι δύο αντιδραστήρες παράγουν περίπου το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ρουμανίας, δεν αναμένεται να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία εντός των επόμενων 10 ημερών.

Ο δεύτερος από τους δύο αντιδραστήρες ισχύος 706 μεγαβάτ στο Τσερναβόντα αποσυνδέθηκε από το ηλεκτρικό δίκτυο της Ρουμανίας λίγο πριν το μεσημέρι της Πέμπτης. «Δεν προβλέπουμε επανεκκίνηση εντός των επόμενων 10 ημερών», δήλωσε ο διευθυντής του σταθμού, Romeo Urjan, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι αρχές της Ρουμανίας προσπάθησαν να αυξήσουν τη ροή του νερού προς τον σταθμό, ο οποίος χρησιμοποιεί τον Δούναβη για ψύξη, βυθίζοντας στο ποτάμι φορτηγίδες φορτωμένες με πέτρες.Μέχρι τώρα, ο σταθμός στο Τσερναβόντα είχε τεθεί εκτός λειτουργίας μόνο μία φορά, το 2003.

Προβλήματα και στην Ουγγαρία

Η Ουγγαρία έχει αποφύγει μέχρι στιγμής το κλείσιμο του μοναδικού πυρηνικού σταθμού της στο Πακς, ο οποίος επίσης τροφοδοτείται από τον Δούναβη. Τα νερά του δεύτερου μεγαλύτερου ποταμού της Ευρώπης έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών σε αρκετές χώρες.

Τον περασμένο μήνα ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ προειδοποίησε ότι ο πυρηνικός σταθμός του Πακς, που χτίστηκε την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης και διαθέτει τέσσερις πυρηνικούς αντιδραστήρες, ενδέχεται να αναγκαστεί να κλείσει πλήρως για πρώτη φορά στην ιστορία του.

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