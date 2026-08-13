«Αν είχα αυτοκίνητο, δεν θα μπορούσα να το αποφύγω», είπε ο οδηγός μηχανής για το βυτιοφόρο

Snapshot Βυτιοφόρο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα σε τυφλή στροφή στη λίμνη Πλαστήρα, θέτοντας σε κίνδυνο μοτοσικλετιστή που βρέθηκε ξαφνικά μπροστά του.

Ο μοτοσικλετιστής απέφυγε τη σύγκρουση κάνοντας άμεσο ελιγμό προς την άκρη του δρόμου, επισημαίνοντας ότι με αυτοκίνητο δεν θα ήταν δυνατή η αποφυγή.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου εντοπίστηκε μέσω της εταιρείας του και αναμένεται να καταθέσει στην Τροχαία για τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του.

Το βίντεο αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους από επικίνδυνες προσπεράσεις σε σημεία με περιορισμένη ορατότητα. Snapshot powered by AI

Σοκ προκαλεί το βίντεο από τη λίμνη Πλαστήρα, όπου βυτιοφόρο επιχειρεί προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου και, σε «τυφλό» σημείο, εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα, με έναν μοτοσικλετιστή να βρίσκεται ξαφνικά μπροστά του.

Ο οδηγός της μηχανής κατάφερε την τελευταία στιγμή να αποφύγει τη σύγκρουση, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε. Όπως ανέφερε, είχε βγει με τη μηχανή του με σκοπό να τραβήξει βίντεο και κατευθυνόταν προς τη λίμνη Πλαστήρα, όταν μετά από διαδοχικές στροφές αντίκρισε το βυτιοφόρο να κινείται καταπάνω του.

«Το έβλεπα με τα μάτια μου από αρκετά πιο πριν και έτσι πρόλαβα να αντιδράσω», περιέγραψε στον Alpha ο μοτοσικλετιστής, εξηγώντας ότι η κάμερα που είχε μαζί του κατέγραφε διαφορετικό σημείο.

Η αντίδρασή του ήταν άμεση, καθώς προσπάθησε να κινηθεί όσο μπορούσε προς την άκρη του δρόμου για να αποφύγει το βαρύ όχημα.

«Εκείνη τη στιγμή πάγωσα. Δεν μπορούσα να σκεφτώ, απλώς ένιωσα ότι κάτι με έσωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πόσο οριακά κατάφερε να περάσει από το σημείο χωρίς να συγκρουστεί με το βυτιοφόρο.

Όπως τόνισε, εάν οδηγούσε αυτοκίνητο, τα περιθώρια αντίδρασης θα ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτα, καθώς ο διαθέσιμος χώρος για ελιγμό ήταν ελάχιστος.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον ίδιο τον μοτοσικλετιστή. Η δημοσίευση προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών, οι οποίες προχώρησαν στην ταυτοποίηση του οδηγού του βυτιοφόρου.

O οδηγός εντοπίστηκε μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργάζεται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες κινήθηκαν άμεσα, ενώ ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός φέρεται να βρίσκεται μαζί με το βυτιοφόρο στη Χαλκιδική και αναμένεται να μεταβεί οικειοθελώς στην Τροχαία, προκειμένου να καταθέσει και να ενημερωθεί για τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του.

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τους κινδύνους μιας επικίνδυνης προσπέρασης σε σημείο όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη.