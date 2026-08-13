Φωτιά στη Σίβηρη: «Από πτώση δέντρου σε καλώδια ρεύματος ξεκίνησε η φωτιά» - Μαρτυρία στο newsbomb

Snapshot Η φωτιά στη Σίβηρη ξεκίνησε από πτώση ξερού δέντρου σε καλώδια ρεύματος λόγω ισχυρών ανέμων.

Περίπου 300 πολίτες έχουν απομακρυνθεί από τους οικισμούς Σίβηρη και Φούρκα εξαιτίας της φωτιάς.

Στην περιοχή επιχειρούν 155 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 57 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα με συνδρομή εθελοντών και ευρωπαϊκών ομάδων.

Η φωτιά έχει κάψει σπίτια και δασική έκταση, παρά τις προσπάθειες των τοπικών Αρχών και πυροσβεστών.

Το υπουργείο Τουρισμού έχει ενεργοποιήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα για προσωρινή διαμονή των πληγέντων και εκκενωθέντων κατοίκων. Snapshot powered by AI

Περισσότεροι από 300 πολίτες έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές της Σίβηρης και της Φούρκας στη Χαλκιδική εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb από κατοίκους της περιοχής, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από ξερό δέντρο που έπεσε σε καλώδια μεταφοράς ρεύματος εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Από την πτώση προκλήθηκαν σπινθήρες που έπεσαν στη γύρω βλάστηση και λόγω της ξηρασίας δημιουργήθηκε μεγάλη φωτιά, την οποία ενίσχυσαν τα ισχυρά μποφόρ.

Η περιοχή βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου επιπέδου 3 σήμερα, με τα δυνατά μποφόρ να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Όλες οι δυνάμεις και οι τοπικές Αρχές βρίσκονταν σήμερα σε επιφυλακή, παρόλα αυτά δεν πρόλαβαν τη φωτιά που εξαπλώθηκε σε οικισμούς και έχει κάψει σπίτια και τμήμα δασικής έκτασης.

Αυτή την ώρα στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 57 οχήματα, ενώ έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Πολύ σημαντική είναι η συμβολή εθελοντών πυροσβεστών και ομάδων της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και της ομάδας Ευρωπαίων Πυροσβεστών, με ομάδες ενίσχυσης από τη Μολδαβία να επιχειρούν στο σημείο από την πρώτη στιγμή.

Σημειώνεται ότι σε λειτουργία έχει τεθεί από το υπουργείο Τουρισμού ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πληγέντων που έχασαν τα σπίτια τους ή εκκενώθηκαν οι οικισμοί. Η δήλωση γίνεται στον σύνδεσμο https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=e23298e4-7178-4666-891b-20066ab5416a.

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