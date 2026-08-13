Εντυπωσιακά πλάνα: Μέσα από ένα μαχητικό F-16 πάνω από το Σικάγο

Όλα όσα βλέπει ο πιλότος ενός μαχητικού αεροσκάφους από ψηλά, μοιράζεται ο χειριστής ενός F-16 της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, καθώς προετοιμάζεται για ένα σόου το προσεχές σαββατοκύριακο, στον ουρανό του Σικάγο.

Πρόκειται για το ετήσιο Chicago Air and Water Show, που θα πραγματοποιηθεί, το διήμερο Σάββατο και Κυριακή, 15 και 16 Αυγούστου, και οι πρόβες ήταν εντυπωσιακές.

Ένα βίντεο μέσα από το πιλοτήριο ενός F 16, δείχνει καθηλωτικές εικόνες του Σικάγο, όπως φαίνεται μέσα από το μαχητικό, καθώς προετοιμάζεται για συμμετοχή στην επίδειξη που περιλαμβάνει ακροβατικά με υψηλές πτήσεις, τολμηρά κόλπα και θεαματικούς ελιγμούς.