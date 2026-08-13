Meteo: Ο καπνός από τη φωτιά στη Σίβηρη έφτασε μέχρι τη Λάρισα - Δορυφορικές εικόνες

Snapshot Ο καπνός από τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής έχει φτάσει μέχρι τη Λάρισα, καλύπτοντας απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Το μέτωπο της πυρκαγιάς παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι δορυφορικές εικόνες από τον γεωστατικό δορυφόρο Meteosat-12 απεικονίζουν τη θερμική εστία και το πλούμιο του καπνού στις 17:30 της Πέμπτης 13/08.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr αναπτύσσει εφαρμογή που συνδυάζει δεδομένα γεωστατικών και πολικής τροχιάς δορυφόρων για ακριβή παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Μέχρι τη Λάρισα εκτίνεται ο καπνός από τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, όπως φαίνεται από τις εικόνες που δημοσίευσε το meteo από δορυφόρο, το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο καπνός έχει διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων, ενώ το μέτωπο παραμένει ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι πρώτες δορυφορικές εικόνες της πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής καταδεικνύουν την ισχύ της τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 13/08. Στην Εικόνα 1 που προέκυψε από δεδομένα του γεωστατικού δορυφόρου Meteosat-12 απεικονίζονται τόσο η προσεγγιστική θέση της θερμικής εστίας της πυρκαγιάς όσο και το πλούμιο του καπνού (στις 17:30 της Πέμπτης 13/08). Το τελευταίο εκτίνεται περίπου ως τη Λάρισα, διανύοντας μια απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Στην εικόνα 2 παρουσιάζεται τμήμα της υπό ανάπτυξη εφαρμογής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, όπου σημειώνονται τα θερμικά στίγματα του τελευταίου εικοσιτετραώρου (κίτρινες κουκίδες) με σχετικά μεγάλη χωρική ακρίβεια, όπως αυτά καταγράφονται από κατάλληλα όργανα δορυφόρων πολικής τροχιάς. Με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται η συνεχής παρατήρηση των δασικών πυρκαγιών, συνδυάζοντας τη «μεγάλη εικόνα» των γεωστατικών δορυφόρων με την «αυξημένη ακρίβεια» των δορυφόρων πολικής τροχιάς.