Διακοπή κυκλοφορίας στην Πεύκη λόγω κινδύνου πτώσης δέντρου

Snapshot Η διακοπή αφορά το τμήμα από την οδό Δημοκρατίας έως την οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Η κυκλοφορία θα παραμείνει κλειστή μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Συνιστάται η χρήση εναλλακτικών διαδρομών λόγω προσωρινών κυκλοφοριακών δυσκολιών στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Υβίσκων, στην περιοχή της Πεύκης, βρίσκεται σε ισχύ σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, λόγω κινδύνου πτώσης δέντρου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα της οδού Υβίσκων από το ύψος της οδού Δημοκρατίας έως το ύψος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, καθώς η κυκλοφοριακή ρύθμιση θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η διακοπή προκαλεί προσωρινές κυκλοφοριακές δυσκολίες στην περιοχή της Πεύκης, με τους οδηγούς να καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.