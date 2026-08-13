Πάνω κάτω τρέχοντας τις σκάλες για 3 λεπτά - Mειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης 13 καρκίνων

Snapshot Η κίνηση, ακόμα και για σύντομο χρονικό διάστημα, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης 13 τύπων καρκίνου έως και κατά 7%.

Το έντονο ανέβασμα και κατέβασμα σκαλοπατιών για τρία λεπτά ημερησίως είναι πιο αποτελεσματικό στην μείωση του κινδύνου καρκίνου από 90 λεπτά ήπιας δραστηριότητας.

Η αντικατάσταση μέρους του χρόνου καθίσματος με οποιαδήποτε μορφή κίνησης μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων του μαστού, παχέος εντέρου και πνευμόνων.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από σχεδόν 60.000 άτομα και έδειξε ότι η ορθοστασία και η ήπια κίνηση είναι καλύτερες από το καθισιό, ενώ η έντονη κίνηση έχει τη μεγαλύτερη επίδραση.

Παρότι η μελέτη είναι παρατηρητική και δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση, υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα είναι ωφέλιμη για τη μείωση του κινδύνου καρκίνου. Snapshot powered by AI

Ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε κατά τη διάρκεια της ημέρας επηρεάζει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου, όπως διαπιστώνει σχετική μελέτη.

Συγκεκριμένα, δύο είναι οι στρατηγικές που συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου έως και κατά 7%.

Ανεβοκατεβείτε τρέχοντας τις σκάλες για τρία λεπτά ή σηκωθείτε από την καρέκλα ή τον καναπέ σας για 30 δευτερόλεπτα και μειώστε τον κίνδυνο εμφάνισης τουλάχιστον 13 τύπων καρκίνου.

Η νέα μελέτη βασίστηκε σε εκτεταμένα δεδομένα δραστηριότητας από σχεδόν 60.000 άτομα και χρησιμοποίησε στατιστικά μοντέλα για να προσδιορίσει ποιες κινήσεις φαίνεται να συνδέονται πιο στενά με τη μείωση των περιπτώσεων καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων του μαστού, του παχέος εντέρου και των πνευμόνων.

Η κίνηση με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και σύντομοι, ήπιοι περίπατοι, για περίπου 15 λεπτά μείωσε τον κίνδυνο καρκίνου στον ίδιο βαθμό με μισή ώρα ορθοστασίας. Η έντονη κίνηση — όπως το να ανεβοκατεβαίνετε γρήγορα τις σκάλες ή να τρέχετε προς το σταθμό του μετρό — ήταν, μακράν, η πιο αποτελεσματική.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο στο BMC Medicine, είναι μία από τις πρώτες που εξετάζει λεπτομερώς πώς η αντικατάσταση του χρόνου καθίσματος με σχεδόν οποιοδήποτε είδος δραστηριότητας μεταβάλλει τον κίνδυνο καρκίνου.

Κατά μέσο όρο, οι ενήλικες στις ΗΠΑ κάθονται για σχεδόν 10 ώρες την ημέρα, σύμφωνα με μελέτες.

Το να καθόμαστε μας κάνει επίσης πιο ευάλωτους σε πολλούς καρκίνους, δείχνουν μελέτες. Ιδανικά, θα πρέπει να μειώσουμε τον χρόνο που περνάμε καθισμένοι κάθε μέρα και να είμαστε πιο δραστήριοι σωματικά.

Προηγούμενες μελέτες για το κάθισμα και την υγεία επικεντρώθηκαν γενικά σε μία αλλαγή, όπως η συχνότερη ορθοστασία, και όχι σε πολλαπλούς τύπους κίνησης και πώς μπορεί να επηρεάσουν τους κινδύνους για την υγεία.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν «βουνά» δεδομένων χιλιάδων ανθρώπων με τη βοήθεια αλγορίθμων και ανασύροντας ιατρικά αρχεία, περίπου μίας 8ετίας εξέτασαν για να δουν αν είχαν αναπτύξει κάποιον από τους 13 καρκίνους που έχουν συσχετιστεί με την αδράνεια.

Στη συνέχεια δημιούργησαν πολύπλοκα, στατιστικά μοντέλα για το τι θεωρητικά θα συνέβαινε εάν οι άνθρωποι αντικαθιστούσαν μέρος του κανονικού χρόνου καθίσματος με κίνηση.

Γενικά, η κίνηση με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και σύντομοι, ήπιοι περίπατοι, για περίπου 15 λεπτά μείωσε τον κίνδυνο καρκίνου στον ίδιο βαθμό με μισή ώρα ορθοστασίας. Τα κέρδη ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακά όταν οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε διαφορετικές εντάσεις κίνησης. Και πάλι, η ορθοστασία ήταν καλύτερη από το να κάθεσαι και η ελαφριά δραστηριότητα ήταν καλύτερη από την ορθοστασία.

Αλλά η έντονη κίνηση - όπως το βιαστικό ανεβοκατέβασμα των σκαλοπατιών ή η βιασύνη στο σταθμό του μετρό - ήταν, μακράν, η πιο αποτελεσματική. Τρία λεπτά καθημερινής έντονης δραστηριότητας μείωσαν τον κίνδυνο καρκίνου στον ίδιο βαθμό με 90 λεπτά κίνησης έντασης.

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«Νομίζω ότι αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές διαδρομές» προς τον ίδιο στόχο, δήλωσε ο Εμμανουήλ Σταματάκης, καθηγητής σωματικής δραστηριότητας και υγείας στο Πανεπιστήμιο Monash στην Αυστραλία και ανώτερος συγγραφέας της νέας μελέτης.

Εάν δεν μπορούμε να βρούμε 90 λεπτά για να περιπλανηθούμε γύρω από το τετράγωνο ή από θάλαμο σε θάλαμο, θα μπορούσαμε να κατευθυνθούμε προς το πλησιέστερο κλιμακοστάσιο και να κάνουμε τζόκινγκ πάνω-κάτω για λίγα λεπτά.

«Κάθε κίνηση μετράει»

Η μελέτη ήταν παρατηρητική και δείχνει σχέσεις μεταξύ περισσότερης δραστηριότητας και χαμηλότερου κινδύνου καρκίνου, αλλά δεν αποδεικνύει ότι η πρόσθετη κίνηση προκάλεσε άμεσα αυτό το αποτέλεσμα.

Επίσης, δεν εξηγεί πώς η κίνηση αντί του καθίσματος αλλάζει την πιθανότητα καρκίνου, αν και οι μύες απελευθερώνουν μια σειρά από βιοχημικές ουσίες όταν συστέλλονται, είπε ο κ. Σταματάκης.

Μερικά από αυτά πιθανότατα ξεκινούν φυσιολογικές διεργασίες που μειώνουν την ανάπτυξη ή την εξέλιξη του καρκίνου. Η μελέτη δεν λέει, επίσης, εάν πρέπει να συγκεντρώσουμε τον χρόνο κίνησής μας σε μία μόνο συνεδρία ή να κατανείμουμε αυτά τα τρία λεπτά γρήγορης ή 90 λεπτών χαλαρής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αν και οι ερευνητές συμφωνούν πως χρειάζεται περισσότερη μελέτη, προς το παρόν σημειώνουν πως «οποιαδήποτε κίνηση, μετράει».