Microsoft: Κλείνει γραφεία και περιορίζει την παρουσία της στην αγορά της Κίνας

Snapshot Η Microsoft κλείνει υποκαταστήματα και περιορίζει σταδιακά τις δραστηριότητές της στην Κίνα λόγω γεωπολιτικών κινδύνων και μικρής οικονομικής απόδοσης.

Η Κίνα αντιπροσωπεύει μόλις το 1,5% των παγκόσμιων εσόδων της Microsoft και η εταιρεία αντιμετωπίζει περιορισμούς από αμερικανικούς δασμούς και κανονισμούς.

Η Microsoft διατηρεί παρουσία στην Κίνα για να συνεργάζεται με μεγάλες κινεζικές εταιρείες όπως η ByteDance και να έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένο τεχνικό δυναμικό.

Η εταιρεία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις λογοκρισίας και έχει αναπτύξει ειδική έκδοση των Windows για την κινεζική κυβέρνηση, αν και αυτή δεν κατέστη ευρέως δημοφιλής.

Περιορισμοί στις εξαγωγές τεχνολογίας των ΗΠΑ επηρεάζουν την έρευνα και ανάπτυξη της Microsoft στην Κίνα, με μέρος του προσωπικού να μετακινείται σε άλλες χώρες ή να αποχωρεί προς εγχώριους οργανισμούς. Snapshot powered by AI

Υποκαταστήματα της Microsoft έχουν κλείσει στην Κίνα καθώς ο κολοσσός της τεχνολογίας φέρεται να επεξεργάζεται την σταδιακή συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της στη χώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η Microsoft θεωρούσε κάποτε αδιανόητη την ιδέα της αποχώρησης από την αγορά της Κίνας. Ήταν το 2010 και η Google επρόκειτο να αποχωρήσει λόγω ανησυχιών σχετικά με τη λογοκρισία και τις κυβερνοεπιθέσεις.

Η απόφαση αυτή επαινέθηκε από ακτιβιστές της δημοκρατίας, αλλά όχι από τον Μπιλ Γκέιτς και τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft, Στιβ Μπάλμερ, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η Google αντιδρούσε υπερβολικά.

Ωστόσο τα τελευταία πέντε χρόνια τουλάχιστον 15 υποκαταστήματα και κοινοπραξίες της Microsoft στην Κίνα έχουν κλείσει, όπως προκύπτει από εταιρικά έγγραφα. Η Microsoft ακολουθεί μία στρατηγική υποχώρησης από την Κίνα, σύμφωνα με πέντε πηγές της εταιρείας που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η εταιρεία εξέτασε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την αγορά το ‌2023, καθώς ορισμένα στελέχη θεωρούσαν ότι αναλάμβανε υπερβολικό γεωπολιτικό κίνδυνο για πολύ μικρή οικονομική απόδοση, όπως ανέφερε μία από τις πηγές. Ωστόσο τόνισε η Microsoft δεν έχει προς το παρόν σχέδια αποχώρησης.

Η Κίνα αντιπροσώπευε μόλις το 1,5% των παγκόσμιων εσόδων της εταιρείας, σύμφωνα με δήλωση της Microsoft το 2024. Η Microsoft υπέστη σημαντικό πλήγμα από τη διάβρωση της εμπιστοσύνης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, ανέφεραν οι πηγές.

Από το 2017, η Κίνα προωθεί τη χρήση εγχώριου λογισμικού, το οποίο το Πεκίνο θεωρεί πιο ασφαλές και η ποιότητα του οποίου γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τα Windows και το Office.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περπατά κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής κατά την άφιξή του με το Air Force One, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Πρωτεύουσας του Πεκίνου. AP

Οι αμερικανικοί δασμοί, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας, έχουν εμποδίσει την Microsoft να επεκταθεί στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και του cloud στην Κίνα. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα λεπτομέρειες σχετικά με τις εσωτερικές συζητήσεις της Microsoft για το μέλλον της εταιρείας στην Κίνα.

Άλλοι αμερικανοί τεχνολογικοί γίγαντες με σημαντική παρουσία στην Κίνα επανεξετάζουν επίσης την έκθεσή τους εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων. Η Apple σχεδιάζει να κατασκευάζει στην Ινδία τα περισσότερα iPhone που πωλούνται στους Αμερικανούς έως τα τέλη του 2026. Ο Έλον Μασκ διέψευσε τον περασμένο μήνα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Tesla εξετάζει το ενδεχόμενο διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της στην Κίνα.

Η Microsoft αποφάσισε τελικά να παραμείνει, καθώς είχε αναπτύξει μια κερδοφόρα δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών σε κινεζικές εταιρείες όπως η ByteDance, ιδιοκτήτρια της TikTok, οι οποίες χρειάζονται δυτική τεχνολογία για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η εταιρεία πιστεύει ότι χρειάζεται παρουσία στην Κίνα για να έχει πρόσβαση στο τεχνικό δυναμικό της χώρας που είναι υψηλό, σύμφωνα με δύο πηγές. Η Microsoft είχε επίσης καλλιεργήσει μια σχέση με την κινεζική κυβέρνηση που συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο στενών από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία τεχνολογίας, όπως δήλωσε στο Reuters ο πρώην επικεφαλής της εταιρείας στην Κίνα, Άλεν Κρόζιερ.

«Λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης… κάποιες μέρες είναι λίγο πιο δύσκολα, αλλά ποτέ δεν αντιμετωπίσαμε κρίση», ανέφερε. Ένας εκπρόσωπος της Microsoft δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τις διαβουλεύσεις της εταιρείας για τις δραστηριότητές της στην Κίνα, αλλά ανέφερε ότι η εταιρεία λειτουργεί σε ένα κανονιστικό «περιβάλλον που ισχύει για κάθε διεθνή προμηθευτή» και ότι παραμένει προσηλωμένη στην κινεζική αγορά. Η κατάσταση των δραστηριοτήτων της Microsoft στην Κίνα αντανακλά τον ανταγωνισμό στην αγορά, τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις τεχνολογικές τάσεις, ανέφερε η εταιρεία.

Unsplash

Η συνεργασία με την κυβέρνηση της Κίνας

Η συνεργασία της Microsoft με τα ανώτατα κλιμάκια της κινεζικής κυβέρνησης χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ο Μπιλ Γκέιτς πραγματοποίησε την πρώτη από τις πολλές επισκέψεις του το 1994 και έγινε δεκτός από τον τότε πρόεδρο Τζιάνγκ Ζεμίν, ο οποίος συμβούλεψε τον συνιδρυτή της Microsoft να μελετήσει την κινεζική ιστορία.

Έκτοτε, η εταιρεία έχει καταβάλει διάφορες προσπάθειες για να οικοδομήσει σχέσεις με το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα. Η Microsoft συν-επένδυσε σε εκκολαπτήρια νεοφυών επιχειρήσεων μαζί με την κυβέρνηση και συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις λογοκρισίας που η Google δεν μπορούσε να αποδεχτεί.

Ωστόσο, στα μέσα της δεκαετίας του 2010, η Κίνα είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει με όλο και μεγαλύτερη καχυποψία τη δυτική τεχνολογία, μετά από αποκαλύψεις ότι αμερικανικές εταιρείες είχαν βοηθήσει την Ουάσινγκτον να κατασκοπεύσει ξένες κυβερνήσεις. Αυτό αποτελούσε πρόβλημα για τη Microsoft, καθώς οι μεγαλύτερες εταιρείες της Κίνας είναι είτε κρατικές είτε διατηρούν στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση.

Η απάντηση της Microsoft ήταν το Windows 10 China Government Edition, η κυκλοφορία του οποίου διαπραγματεύτηκε προσωπικά ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Satya Nadella με αξιωματούχους του υπουργείου Οικονομικών της Κίνας, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος.

Το προϊόν υιοθετήθηκε από αρκετούς κυβερνητικούς φορείς, αλλά δεν γνώρισε την επιτυχία που ήλπιζε η Microsoft, ανέφερε ο Άλεν Κρόζιερ, ο οποίος ήταν επικεφαλής των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Κίνα έως το 2021. Την περίοδο της ανακοίνωσης για τα Windows το 2017, η κινεζική κυβέρνηση θέσπισε νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις προμήθειες, τις οποίες χαρακτήρισε ως πλαίσιο για την αγορά «ασφαλών και αξιόπιστων» υπηρεσιών. Κανένα ξένο λειτουργικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των Windows, δεν έχει κριθεί από την κυβέρνηση ως συμμορφούμενο με αυτές τις πολιτικές, ανέφερε η Microsoft.

Η μη συμμόρφωση δεν σήμαινε ότι τα προϊόντα απαγορεύονταν, αλλά ότι αυτές οι τεχνολογίες θα έπρεπε να υποβληθούν σε έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να διενεργούν περισσότερους ελέγχους ασφαλείας και να ζητούν πρόσθετη έγκριση, δήλωσε ο Πολ Τριόλο, εμπειρογνώμονας σε θέματα τεχνολογικής πολιτικής της Κίνας με έδρα την Ουάσινγκτον.

Το Reuters εξέτασε έξι οδηγούς προμηθειών υπολογιστικών συστημάτων της κινεζικής κυβέρνησης που δημοσιεύθηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2023 και Μαΐου 2026. Πέντε από αυτούς δεν συνιστούσαν τη Microsoft. Ο έκτος περιελάμβανε το Windows 10 China Government Edition, αλλά ανέφερε ότι η χρήση του υπόκειτο σε «πρόσθετες απαιτήσεις διαχείρισης», χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κίνα, οι οποίες εδώ και καιρό διαμαρτύρονται για άνισους όρους ανταγωνισμού, έχουν μειωμένη εμπιστοσύνη εξαιτίας της επιδείνωσης των σχέσεων ΗΠΑ - Κίνας. Μόλις το 52% των Αμερικανών ερωτηθέντων στην τελευταία έρευνα για το επιχειρηματικό κλίμα του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Κίνας δήλωσε ότι η χώρα αποτελεί κορυφαία παγκόσμια επενδυτική προτεραιότητα. Την ίδια απάντηση έδινε το 62% των συμμετεχόντων στην ίδια έρευνα το 2019.

Οι δουλειές με την ByteDance και την Shein

Αν και οι προσπάθειές της να καταστεί ο προτιμώμενος προμηθευτής τεχνολογίας του κινεζικού κράτους δεν απέδωσαν καρπούς, η Microsoft βρήκε νέα πνοή στον ιδιωτικό τομέα. Εταιρείες όπως η ByteDance και η εταιρεία λιανικής πώλησης Shein διαθέτουν βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν δυτικούς πελάτες και βασίζονται στο cloud Azure της Microsoft για τη διαχείριση δεδομένων σύμφωνα με ξένους κανονισμούς, σύμφωνα με δύο πηγές της εταιρείας.

Η Microsoft προσφέρει επίσης σε κινεζικούς εταιρικούς πελάτες αποκλειστική πρόσβαση μέσω του Azure σε δυτικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης από παρόχους όπως η OpenAI, οι οποίοι δεν εξυπηρετούν την Κίνα. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2020, η υποστήριξη των κινεζικών εταιρειών στην επέκτασή τους σε παγκόσμιο επίπεδο είχε καταστεί η μεγαλύτερη δραστηριότητα της Microsoft που σχετίζεται με την Κίνα, σύμφωνα με τρεις πηγές.

Δύο πηγές τόνισαν ότι οι πωλήσεις παρέμεναν μικρές σύμφωνα με τα παγκόσμια στάνταρ της εταιρείας. Αναλυτές έχουν επίσης αμφισβητήσει τη βιωσιμότητα αυτής της δραστηριότητας τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βασίζεται σε τρίτους προμηθευτές όπως η OpenAI. Οι κινεζικές επιχειρήσεις επίσης δεν χρειάζονται το Azure εάν χρησιμοποιούν εγχώρια μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης όπως το Kimi, τα οποία γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικά σε σχέση με τις δυτικές εναλλακτικές λύσεις, ενώ είναι πολύ φθηνότερα.

Ο συνιδρυτής της Microsoft και πρώην διευθύνων σύμβουλος Bill Gates μιλάει κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ινδονησίας Prabowo Subianto στο παλάτι Merdeka στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, Τετάρτη 7 Μαΐου 2025 AP/Achmad Ibrahim

Η Microsoft διαδραματίζει από τη δεκαετία του 1990 κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της μίας βάσης με ταλαντούχους εργαζόμενους στον τομέα της τεχνολογίας στην Κίνα. Η εταιρεία παράλληλα με την πρόσληψη μηχανικών με εμπορική κατεύθυνση, ίδρυσε το Microsoft Research China, το οποίο επικεντρώνεται σε προηγμένες τεχνολογίες. Μεταξύ των αποφοίτων του εργαστηρίου συγκαταλέγονται ανώτερα στελέχη των πρωτοπόρων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης SenseTime και DeepSeek.

Ωστόσο, οι πρόσφατες πολιτικές πιέσεις έχουν επηρεάσει την ικανότητα της Microsoft να διατηρήσει τους ταλαντούχους εργαζομε΄νους. Οι έλεγχοι εξαγωγών των ΗΠΑ σε τσιπ και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν περιορίσει την πρόσβαση των μηχανικών της Microsoft που εδρεύουν στην Κίνα σε τεχνολογία αιχμής.

Η έρευνα και η τεχνητή νοημοσύνη

Η εταιρεία δεν διεξάγει έρευνα στον τομέα της κβαντικής πληροφορικής και άλλων ευαίσθητων τεχνολογιών στην Κίνα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ, σε αμερικανούς νομοθέτες το 2023. Η Microsoft εξέτασε το ενδεχόμενο να κλείσει το εργαστήριο, αλλά τελικά αποφάσισε να μετεγκαταστήσει ορισμένα κορυφαία ταλέντα, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Από τότε που οι ΗΠΑ άρχισαν να περιορίζουν τις εξαγωγές τεχνητής νοημοσύνης, η Microsoft Research China, γνωστή πλέον ως Microsoft Research Asia, έχει ανοίξει εργαστήρια στο Βανκούβερ, τη Σιγκαπούρη και το Τόκιο. Η εταιρεία, όμως, δυσκολεύτηκε να πείσει τους προγραμματιστές να εγκαταλείψουν την Κίνα.

Το 2024 πρόσφερε σε 1.000 κορυφαίους μηχανικούς τη δυνατότητα μετεγκατάστασης στις ΗΠΑ και σε τρεις άλλες δυτικές χώρες, αλλά μόνο περίπου το ένα τρίτο δέχτηκε, σύμφωνα με τις πηγές. Η Microsoft επιβεβαίωσε ότι προσέφερε ευκαιρίες μετάθεσης εκείνη τη χρονιά, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αντίθετα, πολλοί ανώτεροι μηχανικοί αποχώρησαν για πανεπιστήμια και εταιρείες τεχνολογίας της Κίνας, όπου μπορούν να διεξάγουν έρευνα υψηλού επιπέδου παραμένοντας κοντά στις οικογένειές τους, σύμφωνα με τις δύο πηγές. Η Microsoft είχε προηγουμένως αποκρούσει εγχώριους ανταγωνιστές που ήθελαν να πάρουν εργαζομένους της.

Η εταιρεία είχε ποσοστό αποχώρησης προσωπικού περίπου 17% στα μέσα της δεκαετίας του 2010, αν και ο Κρόζιερ ανέφερε ότι η Microsoft το μείωσε κάτω από το 10% αναπτύσσοντας νέες δραστηριότητες, όπως η παροχή υπηρεσιών στην ByteDance, και προσφέροντας στο προσωπικό ευκαιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο. «Υπάρχουν «σκαμπανεβάσματα» όσον αφορά τον αριθμό των ανθρώπων και ίσως ορισμένα από τα πράγματα που αναπτύχθηκαν εκεί», είπε. «Αλλά δεν αλλάζουμε ούτε στο ελάχιστο το γεγονός ότι θα φέρουμε την τεχνολογία στην Κίνα… για την Κίνα, για τις κινεζικές εταιρείες».