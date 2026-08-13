Φωτιά στη Σίβηρη: Επίθεση σε συνεργείο του MEGA -Χτύπησαν τη δημοσιογράφο, έσπασαν κινητά, μικρόφωνα

Επίθεση δέχτηκε το συνεργείο του MEGA που καλύπτει τη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, η οποία μαίνεται με αμείωτη ένταση σ' ένα πύρινο μέτωπο 3 χιλιομέτρων.

Όπως είπε η δημοσιογράφος Μαρία Γουγουτσά, η οποία δέχθηκε την επίθεση «σπάσανε το μικρόφωνο του MEGA, σπάσανε το κινητό τηλέφωνό μου. Λίγο έλειψε να σπάσουν την κάμερα. Μπήκε μπροστά ο cameraman, ο οποίος πραγματικά δέχτηκε επίθεση. Μόνο άγνωστοι δεν είναι, είναι οι γνωστοί άγνωστοι».

Πρόσθεσε δε πως «δεν ήθελαν να είμαστε σε εκείνη την περιοχή. Λέγανε ψευδώς ότι υπάρχουνε μποτίλιες και θα γίνει ανατίναξη. (...) Όχι μόνο μας έβρισαν, όχι μόνο μας έφτυσαν και μας χτύπησαν. Μας έδιωξαν από την περιοχή κλωτσηδόν. Φωνάξαμε την Αστυνομία που βρήκαμε μπροστά μας».