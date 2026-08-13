Φωτιά στη Χαλκιδική: Από θαλάσσης απομακρύνονται οι κάτοικοι της Σίβηρης - Σε εξέλιξη η πυρκαγιά

Snapshot Το Λιμενικό Σώμα, με τη βοήθεια ιδιωτικών σκαφών, απομακρύνει κατοίκους και επισκέπτες από την παραλία.

Στην περιοχή επιχειρούν 122 πυροσβέστες, 41 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Έχουν εκδοθεί πολλαπλά μηνύματα του 112 καλώντας σε απομάκρυνση από διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τη φωτιά που μαίνεται ανάμεσα στη Σίβηρη και την Κασσάνδρα. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον απεγκλωβισμό ατόμων από την παραλία της Σίβηρης, στη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή συνεχίζει να μαίνεται.

Η απομάκρυνση των κατοίκων γίνεται με εννέα ιδιωτικά σκάφη, ένα του λιμενικοί και ένα επιβατικό.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία συνδράμουν το Λιμενικό στην απομάκρυνση ατόμων από την παραλία, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε ανάμεσα στη Σίβηρη και την Κασσάνδρα, βρίσκεται σε εξέλιξη, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν στην περιοχή.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί 122 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 41 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Παράλληλα, συνδράμουν και δημοτικοί υπάλληλοι.

Απανωτά μηνύματα του 112

Η ένταση της πυρκαγιάς οδήγησε στην έκδοση διαδοχικών μηνυμάτων του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από περιοχές της Χαλκιδικής.

Αρχικά, το 112 κάλεσε όσους βρίσκονταν στη Σίβηρη να απομακρυνθούν προς τη Μόλα Καλύβα.

Στη συνέχεια, εστάλη μήνυμα για απομάκρυνση από την Φούρκα προς τη Σκιώνη, ενώ τρίτο μήνυμα ζητούσε από όσους βρίσκονταν στη Σίβηρη να απομακρυνθούν προς την Κασσάνδρεια.

Η επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνση των ατόμων από την παραλία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες.

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