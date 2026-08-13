Ισραήλ Κατζ: Ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται για παρατεταμένη παρουσία στον Λίβανο

Snapshot Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για παρατεταμένη παρουσία στον Λίβανο λόγω της μη αφοπλισμένης Χεζμπολάχ που αποτελεί απειλή.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει απόσυρση από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο όσο η Χεζμπολάχ παραμένει ενεργή.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου διαφωνεί με το σχέδιο Τραμπ για σταδιακή αποχώρηση από τη Γάζα και επιμένει στον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς πριν την αποχώρηση.

Η συμφωνία Τραμπ προβλέπει πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα, αλλά δεν έχει υιοθετηθεί από το Ισραήλ.

Το κόμμα Λικούντ ενισχύει το προφίλ του σε θέματα ασφάλειας ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Snapshot powered by AI

Ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στον Λίβανο καθώς η Χεζμπολάχ δεν έχει αφοπλιστεί και αποτελεί απειλή, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα ο Ισραήλ Κατζ δήλωσε ότι ο στρατός προετοιμάζεται για «παρατεταμένη παρουσία» στο Λίβανο και «δεν θα αποσυρθεί από τη ζώνη ασφαλείας στο Λίβανο, όσο η Χεζμπολάχ δεν έχει αφοπλιστεί και δεν έχει εξαλειφθεί η απειλή που αποτελεί η Χεζμπολάχ σε ολόκληρο το Λίβανο».

«Έχω δώσει εντολή (σ.σ. στον ισραηλινό στρατό) να προετοιμαστεί για παρατεταμένη παρουσία στην περιοχή, προκειμένου να προστατεύσει τις μαχητικές δυνάμεις και τις κοινότητες, έως ότου επιτευχθεί πλήρως ο στόχος αυτός», ανέφερε ο Κατζ, σύμφωνα με το Reuters.

Η δήλωση του Κατζ έρχεται να προστεθεί στις δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ ότι οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη Γάζα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου την περασμένη Κυριακή δήλωσε την αντίθεσή του με το σχέδιο 15 σημείο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί πριν από τον αφοπλισμό της Χαμάς.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στις 30 Ιουλίου ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, που ανοίγει τον δρόμο για την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης. Η πρόταση προέβλεπε μια σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ παράλληλα με τον σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς. Ωστόσο, ο Νετανιάχου επιμένει ότι πρώτα θα αφοπλιστεί πλήρως η Χαμάς και μετά θα αποχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις.

Τοι κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου επιδιώκει να ενισχύσει το προφίλ του σε θέματα ασφάλειας ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, οι οποίες θα είναι οι πρώτες μετά την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.