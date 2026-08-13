Φωτιά τώρα στο Βαρθολομιό Ηλείας

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ , 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου .

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτη 13 Αυγούστου στο Βαρθολομιό Ηλείας, σε χαμηλή βλάστηση.

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