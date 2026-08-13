Φωτιά τώρα στο Βαρθολομιό Ηλείας
To 112 έστειλε μήνυμα ετοιμότητας στους κατοίκους
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- Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλείας.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 32 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και πεζοπόρο τμήμα της 18ης ΕΜΟΔΕ.
- Παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
- Το 112 έστειλε μήνυμα ετοιμότητας στους κατοίκους της περιοχής.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτη 13 Αυγούστου στο Βαρθολομιό Ηλείας, σε χαμηλή βλάστηση.
Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
To 112 έστειλε μήνυμα ετοιμότητας στους κατοίκους.
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