Φωτιά τώρα στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας - Μήνυμα 112

Snapshot Νέα φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Ποταμούλα της Αιτωλοακαρνανίας σε δασική έκταση το μεσημέρι της 13ης Αυγούστου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και δύο αεροσκάφη.

Παρέχουν συνδρομή υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τους ΟΤΑ.

Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αιτωλοακαρνανία ήδη αντιμετωπίζουν φωτιά στη Μακύνεια Αντιρρίου με σημαντική δύναμη προσωπικού και μέσων. Snapshot powered by AI

Νέα εστία φωτιάς ξέσπασε λίγο νωρίτερα στην Αιτωλοακαρνανία, στην περιοχή Ποταμούλα.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Αυγούστου σε δασική έκταση και έχει προκαλέσει άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα στο σημείο έχουν σπεύσει 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Μήνυμα 112 για ετοιμότητα

Στους κατοίκους της περιοχής έχει σταλεί μήνυμα 112 προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Σημειώνεται ότι οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις τις Αιτωλοακαρνανίας αντιμετωπίζουν ήδη ένα μέτωπο στη Μακύνεια Αντιρρίου, με 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και τέσσερα εναέρια μέσα.