Φωτιά τώρα σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας
Στην κατάσβεση συμμετέχουν 40 πυροσβέστες και 8 πυροσβεστικά οχήματα
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας στις 13 Αυγούστου 2026.
- Δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ επιχειρούν στο σημείο.
- Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη συνδράμουν από αέρος για τον περιορισμό του μετώπου.
- Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την οριοθέτηση και πλήρη κατάσβεση υπό τον συντονισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ακόντιο Βοιωτίας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 8 πυροσβεστικών οχημάτων.
Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την οριοθέτηση και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις υπό τον συντονισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:12 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νέος εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ο Παναγιώτης Γιαννακούλιας
16:58 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΛΓΑ: Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές αποζημιώσεων του 2025
16:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας
15:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ