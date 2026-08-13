Φωτιά τώρα σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας στις 13 Αυγούστου 2026.

Δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ επιχειρούν στο σημείο.

Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη συνδράμουν από αέρος για τον περιορισμό του μετώπου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την οριοθέτηση και πλήρη κατάσβεση υπό τον συντονισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ακόντιο Βοιωτίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 8 πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την οριοθέτηση και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις υπό τον συντονισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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