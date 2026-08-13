Κρήτη: Βυθίστηκε σκάφος έξω από το λιμάνι της Ιεράπετρας - Διασώθηκε ο μοναδικός επιβαίνων
Αλιευτικό περισυνέλλεξε τον μοναδικό επιβαίνοντα στο σκάφος
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Σώος περισυνελέγη ο κυβερνήτης ενός σκάφους το οποίο βυθίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έξω από το λιμάνι της Ιεράπετρας στην Κρήτη.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ένα σκάφος του λιμενικού και ένα παραπλέον αλιευτικό σκάφος, το οποίο και περισυνέλλεξε τον μοναδικό επιβαίνοντα στο σκάφος, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε στο αλιευτικό καταφύγιο Ιεράπετρας.
Οι συνθήκες της βύθισης του σκάφους διερευνώνται καθώς οι καιρός στην περιοχή είναι καλός.
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