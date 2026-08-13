ΣτΕ: Ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων

Snapshot Το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων με παραρτήματα στην Ελλάδα.

Ακυρώθηκαν επίσης τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων CITY University, Keele University και Anatolia College στο σύνολό τους.

Η προσφυγή στο ΣτΕ έγινε από τον καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτη Λαζαράτο.

Το υπουργείο Παιδείας δεν σχολίασε άμεσα την απόφαση και αξιολογεί το θέμα. Snapshot powered by AI

Τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα, ακύρωσε το Γ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ΣτΕ, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Διομήδη Κυριλόπουλο, ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα, καθώς και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολο τους. Πρόκειται για το CITY University, το Keele University και το Anatolia College.

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει: «Mε χαρά υποδέχομαι τις σημερινές αποφάσεις για τις οποίες επένδυσα πολύ προσωπικό αγώνα. Ας είναι αυτές οι αποφάσεις ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επιπέδου για τα Ελληνόπουλα».

Πηγές του υπουργείου Παιδείας ανέφεραν στο Newsbomb ότι δεν συνηθίζεται να σχολιάζουν αποφάσεις του ΣτΕ, καθώς και ότι το θέμα αξιολογείται και πως αν χρειαστεί θα βγει σχετική ανακοίνωση εντός της ημέρας.

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