Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Στο νοσοκομείο μητέρα και κόρη

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Στο νοσοκομείο μητέρα και κόρη
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Μητέρα 78 ετών και κόρη 52 ετών βρέθηκαν στο διαμέρισμα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.
  • Η 78χρονη βγήκε μόνη της, ενώ η 52χρονη χρειάστηκε βοήθεια από αστυνομικό και πυροσβέστες για να απομακρυνθεί.
  • Και οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού.
  • Η Πυροσβεστική επενέβη με 15 πυροσβέστες και πέντε οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να μεταφρθούν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, μητέρα και κόρη, λόγω των καπνών που εισέπνευσαν.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες και η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 11.45, σπεύδοντας στο σημείο με 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με το Thestival στο διαμέρισμα βρίσκονταν μια 78χρονη γυναίκα και η 52χρονη κόρη της. Η ηλικιωμένη κατάφερε να βγει μόνη της από το διαμέρισμα, ενώ η 52χρονη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πανικοβλήθηκε και δεν άνοιγε την πόρτα στους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες.

Τελικά, ένας αστυνομικός και δύο πυροσβέστες κατάφεραν να την απομακρύνουν με ασφάλεια από το διαμέρισμα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο εισέπνευσαν καπνό και μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για προληπτικούς λόγους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Στο νοσοκομείο μητέρα και κόρη

13:47ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ικαρία: Το πιο… παράξενο παρκάρισμα του καλοκαιριού - Αυτοκίνητο «καβάλησε» το κράσπεδο

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και κατάσταση συναγερμού σε πέντε περιοχές την Παρασκευή

13:31ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βαρθολομαίος: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μού ζήτησε να στεφανώσω τον γιο του, τον Σεπτέμβριο του 2027»

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ινδία με βίντεο που δημοσίευσε γνωστός ηθοποιός - Κρατούσε στην αγκαλιά του πίθηκο που απειλείται με εξαφάνιση

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στη Μαύρη Θάλασσα: Ο «πόλεμος των σιτηρών» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας απειλεί την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια

13:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάστρο Παντοκράτορα: Στο επίκεντρο η προστασία και ανάδειξη του ιστορικού οχυρού της Πρέβεζας

13:05ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την ξηρασία στην Ευρώπη - Πού έχει σημάνει ήδη συναγερμός

13:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΓΑ: Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές αποζημιώσεων του 2025

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Επιστρέφει στη Μολδαβία η 7χρονη Πατρίτσια που έχασε όλη την οικογένειά της σε τροχαίο

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Κολομβία: Πώς «χτυπά» την παγκόσμια αγορά του καφέ

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νεκρή 68χρονη λουόμενη στη Βεργιά

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Στο νοσοκομείο ο πιλότος του F-16 που συνετρίβη στη Γιάλοβα – Νέο βίντεο από την πτώση

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Μπραντ Πιτ: Γιατί άρχισε ξανά το ποτό - Ο όρος της Ινές ντε Ραμόν για να μην «βυθιστεί» ξανά στον αλκοολισμό

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης άνδρα που έπεσε σε δύσβατο σημείο στις Βάθρες

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Απολιθώματα «γιγαντιαίων» Ντενίσοβαν βρέθηκαν στον βυθό της Ταϊβάν - Οι θεωρίες για τους Νεφιλίμ της Βίβλου

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: 24χρονη μαχαίρωσε και σκότωσε 81χρονο ποδηλάτη στην μέση του δρόμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:03ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Στο νοσοκομείο ο πιλότος του F-16 που συνετρίβη στη Γιάλοβα – Νέο βίντεο από την πτώση

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: 24χρονη μαχαίρωσε και σκότωσε 81χρονο ποδηλάτη στην μέση του δρόμου

09:11WHAT THE FACT

Τζουλιάνα Κέπκε: Η 17χρονη που έπεσε από 3.000 μέτρα στη ζούγκλα του Αμαζονίου και επέζησε

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Κιάτο: Θρήνος για 40χρονο που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου και σκοτώθηκε

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας

08:43ΕΥ ΖΗΝ

Καρπούζι: Τι κάνει στα νεφρά – Οφέλη, κίνδυνοι και πόσο να τρώτε

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Επιστρέφει στη Μολδαβία η 7χρονη Πατρίτσια που έχασε όλη την οικογένειά της σε τροχαίο

11:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις €467 για 8.552 συνταξιούχους - Πίνακες

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνω από 1 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ – Το μεγάλο πακέτο για τη μεσαία τάξη

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Μπράβο στον εαυτό μου, δεν το περίμενα» - Η ατάκα φοιτητή στο λιμάνι του Πειραιά που έγινε viral

10:33ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: 45 νέα κρούσματα σε μία εβδομάδα – Συναγερμός για διασπορά στην Αττική, σε ποιους δήμους υπάρχει διασπορά – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αυτός θα είναι ο καιρός αύριο, την Παρασκευή και τον Δεκαπενταύγουστο

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύονται τα μελτέμια - Ριπές ανέμων άνω των 100 χλμ/ώρα κατά τόπους

13:31ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βαρθολομαίος: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μού ζήτησε να στεφανώσω τον γιο του, τον Σεπτέμβριο του 2027»

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και κατάσταση συναγερμού σε πέντε περιοχές την Παρασκευή

11:52LIFESTYLE

Eurovision: «Κλείδωσε» η διοργανώτρια πόλη και η ημερομηνία τελικού

13:05ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την ξηρασία στην Ευρώπη - Πού έχει σημάνει ήδη συναγερμός

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βιβλίο για τον Μέγα Αλέξανδρο - «Θεός, βασιλιάς, άνθρωπος»: Το προφίλ του Έλληνα στρατηλάτη, αλλά και μια σκοτεινή πτυχή - Αναφορές σε ακρωτηριασμούς

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα του beach bar που πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε δίχως άδεια από το 2023

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ