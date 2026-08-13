Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Στο νοσοκομείο μητέρα και κόρη

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Μητέρα 78 ετών και κόρη 52 ετών βρέθηκαν στο διαμέρισμα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Η 78χρονη βγήκε μόνη της, ενώ η 52χρονη χρειάστηκε βοήθεια από αστυνομικό και πυροσβέστες για να απομακρυνθεί.

Και οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού.

Η Πυροσβεστική επενέβη με 15 πυροσβέστες και πέντε οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να μεταφρθούν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, μητέρα και κόρη, λόγω των καπνών που εισέπνευσαν.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες και η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 11.45, σπεύδοντας στο σημείο με 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με το Thestival στο διαμέρισμα βρίσκονταν μια 78χρονη γυναίκα και η 52χρονη κόρη της. Η ηλικιωμένη κατάφερε να βγει μόνη της από το διαμέρισμα, ενώ η 52χρονη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πανικοβλήθηκε και δεν άνοιγε την πόρτα στους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες.

Τελικά, ένας αστυνομικός και δύο πυροσβέστες κατάφεραν να την απομακρύνουν με ασφάλεια από το διαμέρισμα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο εισέπνευσαν καπνό και μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για προληπτικούς λόγους.

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