Τουρκία: Στο νοσοκομείο ο πιλότος του F-16 που συνετρίβη στη Γιάλοβα – Νέο βίντεο από την πτώση

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή του τουρκικού F-16 στη Γιάλοβα – Ο πιλότος εγκατέλειψε εγκαίρως το αεροσκάφος και γλύτωσε τα χειρότερα

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Τουρκία: Στο νοσοκομείο ο πιλότος του F-16 που συνετρίβη στη Γιάλοβα – Νέο βίντεο από την πτώση
ΚΟΣΜΟΣ
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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη συντριβή του τουρκικού F–16 στη Γιάλοβα, στη νοτιοανατολική ακτή της θάλασσας του Μαρμαρά, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με την κατάσταση του πιλότου να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ο χειριστής, ταγματάρχης E.T. κατάφερε να εγκαταλείψει το μαχητικό χρησιμοποιώντας το σύστημα εκτίναξης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά Μέσα ενημέρωσης.

Την Τετάρτη, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το F–16 συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη Γιάλοβα και ότι ο χειριστής εγκατέλειψε εγκαίρως το αεροσκάφος.

Νέο βίντεο από τη στιγμή της συντριβής

Παράλληλα, στη δημοσιότητα ήρθε νέο βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της συντριβής του μαχητικού.

Στα πλάνα φαίνεται το F–16 να καταλήγει στο έδαφος, ενώ, αμέσως μετά το σημείο της πτώσης, σε δασική περιοχή, «τυλίγεται» στις φλόγες.

Ήδη έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες για τη διερεύνηση του περιστατικού· ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων αναμένεται να εξετάσει τα δεδομένα της πτήσης και τα συντρίμμια του αεροσκάφους, προκειμένου να συνταχθεί πόρισμα για τα αίτια της συντριβής, κατά παραγγελία δύο εισαγγελέων.

Το συμβάν έρχεται περίπου έξι μήνες μετά το προηγούμενο σοβαρό περιστατικό με τουρκικό F–16, το οποίο είχε προκαλέσει εκ νέου συζήτηση για την κατάσταση και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του τουρκικού στόλου μαχητικών.

Τα σενάρια περί γηρασμένου στόλου της γείτονος χώρας επανήλθαν στο προσκήνιο. Τότε, ειδικοί είχαν σημειώσει πως αν δεν ήταν ανθρώπινο λάθος, το αεροπορικό δυστύχημα θα μπορούσε να είναι συνέπεια της χαμηλής διαθεσιμότητας λόγω ελλείψεως ανταλλακτικών μετά την επιβολή των κυρώσεων CAATSA στην Τουρκία. Οι σημερινές διαθεσιμότητες εκτιμώνται στο 50%.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, τόνισε σε σημερινή (13/08) ενημέρωση ότι «το F–16 συνετρίβη στις 12 Αυγούστου στη Γιάλοβα, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο πλαίσιο των πτήσεων επιλογής σπουδαστών του Air War College 2026, από την 18η Κύρια Διοίκηση Βάσης». Όπως ανέφερε, ο πιλότος κατάφερε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος ενεργοποιώντας το εκτινασσόμενο κάθισμα και είναι καλά στην υγεία του, ενώ, τα αίτια της συντριβής θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση λεπτομερούς έρευνας.

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