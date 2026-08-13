Νέο βιβλίο για τον Μέγα Αλέξανδρο: Το προφίλ του Έλληνα στρατηλάτη, αλλά και μια σκοτεινή πτυχή

Ο Μέγας Αλέξανδρος Επιστρέφει: Το Νέο Βιβλίο - Έχει τίτλο «Αλέξανδρος: Θεός, Βασιλιάς, Άνθρωπος» και το υπογράφει ο Έντμουντ Ρίτσαρντσον, καθηγητής κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

Νέο βιβλίο για τον Μέγα Αλέξανδρο: Το προφίλ του Έλληνα στρατηλάτη, αλλά και μια σκοτεινή πτυχή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το βιβλίο «Αλέξανδρος: Θεός, Βασιλιάς, Άνθρωπος» του Έντμουντ Ρίτσαρντσον παρουσιάζει την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου με ζωντάνια και ειλικρίνεια, αποφεύγοντας την ακαδημαϊκή δυσνόητη ορολογία.
  • Η αφήγηση καλύπτει τόσο τις στρατιωτικές εκστρατείες και τη βία των μαχών όσο και τις προσωπικές σχέσεις και επιρροές του Αλεξάνδρου, όπως αυτή του Αριστοτέλη.
  • Το βιβλίο αναδεικνύει την αιματηρή πραγματικότητα των εκστρατειών, με συχνές αναφορές σε δολοφονίες και τεμαχισμούς, προσδίδοντας μια βάναυση και ρεαλιστική εικόνα της εποχής.
  • Το έργο γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ σοβαρής ιστορικής έρευνας και αφηγηματικής απόλαυσης, καθιστώντας την ιστορία πιο προσιτή και ελκυστική σε ευρύτερο κοινό.
  • Η βιογραφία υπογραμμίζει τη σημασία της σωστής και ζωντανής γραφής της ιστορίας για τη διατήρηση της μνήμης μεγάλων ιστορικών προσωπικοτήτων.
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Πώς μπορεί να μετρηθεί πραγματικά το μέγεθος μιας ιστορικής προσωπικότητας όπως ο Μέγας Αλέξανδρος;

Όπως παρατηρεί το περιοδικό Economist, η απάντηση κρύβεται ίσως στην έκταση μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν από την Αθήνα μέχρι τις όχθες του Ινδού Ποταμού, στην ταχύτητα μιας δεκαετούς ασταμάτητης προέλασης ή στις δεκάδες πόλεις που ίδρυσε ο χαρισματικός ηγέτης. Παράλληλα, η ιστορία αποκαλύπτει και τη σκοτεινή της όψη: οι εκστρατείες της εποχής υπήρξαν αμείλικτες, κοστίζοντας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τη ζωή στο 1% του συνολικού πληθυσμού του αρχαίου κόσμου.»

Σύμφωνα με τον Economist: Αυτή την ωμή, αιματηρή αλλά και καθηλωτική πραγματικότητα αναδεικνύει το νέο βιβλίο του Έντμουντ Ρίτσαρντσον, καθηγητή κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ, με τίτλο «Αλέξανδρος: Θεός, Βασιλιάς, Άνθρωπος». Μακριά από τις στεγνές ακαδημαϊκές αναλύσεις και τη στεγνή και δυσνόητη επιστημονική ορολογία που συχνά απομακρύνει το ευρύ κοινό από τα ιστορικά συγγράμματα, ο συγγραφέας προσφέρει μια αφήγηση γεμάτη ρυθμό, ζωντάνια και ειλικρίνεια, γράφει ο Εconomist.

Η διαδρομή του Μέγα Αλεξάνδρου ξεδιπλώνεται από την παιδική του ηλικία και την ημέρα που δάμασε τον Βουκεφάλα, περνά στο λύσιμο του Γόρδιου Δεσμού και φτάνει μέχρι τις πιο άγριες πολιορκίες, όπως αυτή της οχυρωμένης Τύρου. Η αφήγηση δεν διστάζει να εστιάσει στη βία στα πεδία των μαχών, αλλά και στις προσωπικές πτυχές της ζωής του, από τις σχέσεις του με τον Ηφαιστίωνα μέχρι την επιρροή του δασκάλου του, Αριστοτέλη, ο οποίος του εμφύσησε την αγάπη για την «Ιλιάδα».

«Στις σελίδες του υπάρχουν 11 περιπτώσεις τεμαχισμού διαφόρων μερών του σώματος (κυρίως κεφάλια, αλλά μερικές φορές άκρα και γεννητικά όργανα). Η λέξη «δολοφονία» εμφανίζεται 38 φορές και η λέξη «σκοτώνει» εμφανίζεται περίπου 100 φορές. (Το βιβλίο) είναι βάναυσο, βίαιο και εκπληκτικά αιματηρό. Είναι, με άλλα λόγια, υπέροχο διασκεδαστικό» σημειώνει ο Economist και συνεχίζει:

«Ένα από τα πράγματα που οι άνθρωποι δεν φαίνεται να μαθαίνουν ποτέ από την ιστορία είναι πώς να γράφουν σωστά την ιστορία. Το 1946, ο Αμερικανός ιστορικός Σάμιουελ Έλιοτ Μόρισον κατηγόρησε τους ιστορικούς ότι παράγουν "βαθιές, αξιόπιστες, πολύτιμες μονογραφίες που κανείς δεν διαβάζει εκτός του επαγγέλματός τους". Το 2010, ο καθηγητής Γκόρντον Γουντ, δήλωσε ότι η συγγραφή ιστορικών βιβλίων βρισκόταν ¨"σε κρίση", καθώς οι ακαδημαϊκοί γράφουν τόμους αλλά έχουν πολύ λίγους αναγνώστες»

Το έργο του Ρίτσαρντσον σύμφωνα με το περιοδικό καταφέρνει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη σοβαρή ιστορική έρευνα και την αφηγηματική απόλαυση. Σε μια εποχή όπου η ακαδημαϊκή ιστορία κατηγορείται συχνά για εσωστρέφεια και δυσνόητη γλώσσα, η νέα αυτή βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου αποδεικνύει ότι η μελέτη του παρελθόντος μπορεί να παραμείνει βαθιά καθηλωτική, υπενθυμίζοντας ότι οι μεγάλες ιστορικές φυσιογνωμίες παραμένουν ζωντανές όσο υπάρχουν συγγραφείς που ξέρουν να αφηγούνται την ιστορία τους με πάθος, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Economist.

Το βιβλίο με τίτλο «Αλέξανδρος: Θεός, Βασιλιάς, Άνθρωπος» του Έντμουντ Ρίτσαρντσον 480 σελίδων κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bloomsbury στη Βρετανία, ενώ η κυκλοφορία του στην αμερικανική αγορά έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο από τη St Martin's Press

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