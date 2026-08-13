Άγιος Δημήτριος: Στο μικροσκόπιο το κινητό του αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός - Τι λέει η αδελφή του

Το κινητό τηλέφωνο του 37χρονου αστυνομικού εξετάζεται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου του στον Άγιο Δημήτριο

Μιχάλης Παπαδάκος

Άγιος Δημήτριος: Στο μικροσκόπιο το κινητό του αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός - Τι λέει η αδελφή του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Το κινητό τηλέφωνο του 37χρονου αστυνομικού εξετάζεται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου του στον Άγιο Δημήτριο.
  • Οι αρχές αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες πριν βρεθεί νεκρός.
  • Η νεκροτομή δεν δείχνει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αλλά διαπιστώθηκε πνευμονικό οίδημα, υποξία, πνευμονική εμβολή και πιθανή κατανάλωση μεγάλου όγκου αλκοόλ.
  • Η οικογένεια περιγράφει τον αστυνομικό ως δραστήριο και αθλητικό, χωρίς προφανείς λόγους για τον θάνατό του.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται με έμφαση στο κινητό, τις κάμερες και τα εργαστηριακά ευρήματα για να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
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Με το κινητό τηλέφωνο του 37χρονου αστυνομικού να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, οι Αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο.

Η συσκευή βρέθηκε στο αυτοκίνητο και εξετάζεται το περιεχόμενό της, με τους αστυνομικούς να αναζητούν στοιχεία από τις τελευταίες κλήσεις, τα μηνύματα και τις επικοινωνίες του, προκειμένου να διαπιστωθεί τι είχε προηγηθεί.

Στο μικροσκόπιο κινητό και κάμερες

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες του 37χρονου. Στόχος είναι να διαπιστωθεί από πού ξεκίνησε, πότε έφτασε στο σημείο όπου εντοπίστηκε και αν είχε συναντήσει κάποιο άλλο πρόσωπο πριν από τον θάνατό του.

Η σύντροφός του τον αναζητούσε επί ώρες, καθώς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Όπως περιγράφει η αδελφή του, έγιναν αναζητήσεις στο σπίτι του, στη ΓΑΔΑ, αλλά και από συναδέλφους του, χωρίς αποτέλεσμα. Το κινητό του αρχικά ήταν ενεργό, ενώ στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε ο τηλεφωνητής.

«Τον έπαιρνε τηλέφωνο, ούτε στο σταθερό ούτε στο κινητό. Πήρε άδεια από τη δουλειά της, πήγε στο σπίτι δεν ήταν πουθενά, πήγε στη ΓΑΔΑ δεν ήταν πουθενά, δεν τον είδε κανένας», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η αδελφή του μιλώντας στο Mega.

Όπως σημείωσε, αργότερα ενημερώθηκε από τον διοικητή ότι ο 37χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός.

Η οικογένειά του μιλά για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα δραστήριο και λάτρη του αθλητισμού, με την αδελφή του να τον χαρακτηρίζει «υπόδειγμα και αθλητή και στη δουλειά του».

Τι έδειξε η νεκροτομή

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου εξακολουθούν να διερευνώνται.

Ο 37χρονος παρουσίασε πνευμονικό οίδημα, ενώ έχουν εντοπιστεί ενδείξεις υποξίας και πνευμονικής εμβολής. Παράλληλα, εκτιμάται ότι είχε καταναλώσει σημαντική ποσότητα αλκοόλ σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς δίπλα του βρέθηκε σχεδόν άδειο μπουκάλι τζιν.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν εκείνη την ημέρα εξετάζεται επίσης αν συνέβαλαν στην επιβάρυνση της κατάστασής του.

Οι έρευνες συνεχίζονται με επίκεντρο το κινητό τηλέφωνο, το υλικό από τις κάμερες και τα εργαστηριακά ευρήματα, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του 37χρονου αστυνομικού.

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