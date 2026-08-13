Εορτολόγιο 13 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη της Αποδόσεως της εορτής της Μεταμορφώσεως και του Μάρτυρος Κορωνάτου
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Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να έχει σήμερα γιορτή.
Απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού
Απολυτίκιον
Ἦχος βαρύς
Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.
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