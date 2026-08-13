Κατς: Το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τις «ζώνες ασφαλείας» σε Λίβανο, Συρία και Γάζα

Snapshot Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να επιχειρεί εντός λιβανικού εδάφους, καταστρέφοντας υπόγειες υποδομές και κατοικίες στη ζώνη βάθους περίπου 10 χιλιομέτρων.

Η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, αλλά η Χεζμπολάχ απορρίπτει και τα δύο.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν προκαλέσει πάνω από 4.300 νεκρούς σύμφωνα με τις αρχές της Βηρυτού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν νέο γύρο συνομιλιών Ισραήλ–Λιβάνου στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Snapshot powered by AI

Την πρόθεση του Ισραήλ να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία στις περιοχές που ελέγχει στον νότιο Λίβανο, αλλά και σε τμήματα της Συρίας και της Λωρίδας της Γάζας, επανέλαβε ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς κατά την επίσκεψή του στον νότιο Λίβανο.

«Δεν θα αποσυρθούμε από αυτή τη ζώνη ασφαλείας», δήλωσε, σύμφωνα με το γραφείο του, προσθέτοντας ότι ο ισραηλινός στρατός παραμένει στην περιοχή για την προστασία των κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ και των ίδιων των δυνάμεών του.

Ο Κατς ήταν κατηγορηματικός ότι η ίδια στάση ισχύει και για τις άλλες περιοχές όπου το Ισραήλ διατηρεί στρατιωτικό έλεγχο. «Δεν θα αποσυρθούμε σε καμία περίπτωση από τις ζώνες ασφαλείας, ούτε στον Λίβανο, ούτε στη Συρία, ούτε στη Γάζα», ανέφερε.

Παραμένουν οι ισραηλινές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να επιχειρεί σε ζώνη βάθους περίπου 10 χιλιομέτρων εντός του λιβανικού εδάφους, κατά μήκος των συνόρων.

Σύμφωνα με τον Κατς, οι δυνάμεις καταστρέφουν υπόγειες υποδομές και κατοικίες μέσα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η συμφωνία-πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο και ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στις περιοχές αυτές.

Η Χεζμπολάχ, ωστόσο, απορρίπτει τόσο τη συμφωνία όσο και το ενδεχόμενο αφοπλισμού της.

Παρά την αποκλιμάκωση της έντασης τους τελευταίους μήνες, οι αρχές του Λιβάνου εξακολουθούν να αναφέρουν κατά διαστήματα ισραηλινά πλήγματα και καταστροφές.

Πάνω από 4.300 νεκροί στον Λίβανο

Η τελευταία μεγάλη κλιμάκωση άρχισε στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Το Ισραήλ απάντησε με εκτεταμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χερσαία επιχείρηση στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό, οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 4.300 ανθρώπους.

Ίδια γραμμή και για τη Γάζα

Στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ισχύει εύθραυστη κατάπαυση του πυρός από τον Οκτώβριο του 2025, οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν πάνω από το 60% του παλαιστινιακού θύλακα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μπέντζαιν Νετανιάχου απέρριψε τον αμερικανικό οδικό χάρτη που προέβλεπε αφοπλισμό της Χαμάς και σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, επιμένοντας ότι δεν θα υπάρξει αποχώρηση πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της οργάνωσης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.