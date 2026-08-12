Γιατί δεν πρέπει να «κρατάτε» το φτέρνισμα - Οι κίνδυνοι για τα αυτιά και όχι μόνο

Η καταστολή του φτερνίσματος κλείνοντας μύτη και στόμα μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη πίεση στο αναπνευστικό σύστημα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Γιατί δεν πρέπει να «κρατάτε» το φτέρνισμα - Οι κίνδυνοι για τα αυτιά και όχι μόνο
ΥΓΕΙΑ
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  • Η πίεση αυτή μπορεί να μεταφερθεί στο μέσο αυτί μέσω της ευσταχιανής σάλπιγγας και να προκαλέσει βλάβες, όπως ρήξη τυμπάνου ή απώλεια ακοής.
  • Σπάνια, η βίαιη καταστολή του φτερνίσματος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στο ρινικό διάφραγμα, αιμορραγίες στα μάτια ή και βλάβες στον εγκέφαλο.
  • Συνιστάται να αφήνετε το φτέρνισμα να εκτονωθεί φυσιολογικά, καλύπτοντας το στόμα με τον αγκώνα ή χαρτομάντιλο για υγιεινή.
  • Η αποφυγή καταστολής μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών και προστατεύει τις ευαίσθητες δομές του σώματος.
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Το να προσπαθείτε να σταματήσετε ένα φτέρνισμα κλείνοντας ταυτόχρονα τη μύτη και το στόμα μπορεί να φαίνεται ακίνδυνο, όμως στην πραγματικότητα ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς, σύμφωνα με ειδικό ΩΡΛ.

Το φτέρνισμα αποτελεί έναν φυσικό μηχανισμό του οργανισμού για την απομάκρυνση ερεθιστικών παραγόντων από τη ρινική κοιλότητα. Όταν όμως κάποιος προσπαθεί να το καταστείλει, η πίεση που έχει δημιουργηθεί στο αναπνευστικό σύστημα δεν μπορεί να εκτονωθεί φυσιολογικά.

Η πίεση μπορεί να μεταφερθεί στο αυτί

Όπως εξηγεί η ΩΡΛ δρ. Alison Catlett Woodall από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Αρκάνσας, πριν από ένα φτέρνισμα συσσωρεύεται σημαντική πίεση στους πνεύμονες, καθώς το σώμα προετοιμάζεται να απομακρύνει τον αέρα από τη ρινική κοιλότητα.

Εάν κάποιος κλείσει τη μύτη ή κρατήσει το στόμα του κλειστό τη στιγμή του φτερνίσματος, ο αέρας που βρίσκεται υπό πίεση αναγκάζεται να κινηθεί προς άλλη κατεύθυνση.

Μέρος αυτής της πίεσης μπορεί να μεταφερθεί μέσω της ευσταχιανής σάλπιγγας προς το μέσο αυτί, αυξάνοντας την πίεση στις ευαίσθητες δομές του.

Από τραυματισμός μέχρι απώλεια ακοής

Οι σοβαρές επιπλοκές θεωρούνται σπάνιες, ωστόσο δεν είναι αδύνατο να προκληθεί τραυματισμός.

Η απότομη αύξηση της πίεσης μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προκαλέσει βλάβη στο αυτί, ακόμη και ρήξη του τυμπάνου.

Ένας τέτοιος τραυματισμός μπορεί να συνοδεύεται από ξαφνική απώλεια ακοής, βαρηκοΐα ή έντονο ίλιγγο, ανάλογα με την έκταση της βλάβης.

Ποιες άλλες βλάβες μπορεί να προκληθούν

Η προσπάθεια καταστολής ενός φτερνίσματος δεν αφορά μόνο την περιοχή των αυτιών. Η απότομη πίεση που δημιουργείται μπορεί, σπάνια, να συνδεθεί και με άλλους τραυματισμούς.

Μεταξύ των πιθανών επιπλοκών που έχουν περιγραφεί περιλαμβάνονται:

  • τραυματισμοί στο ρινικό διάφραγμα,
  • ρήξη μικρών αιμοφόρων αγγείων στα μάτια,
  • τραυματισμός ή αποδυνάμωση αιμοφόρων αγγείων στον εγκέφαλο.

Οι σοβαρές επιπλοκές είναι ασυνήθιστες, όμως ο κίνδυνος είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο δεν συνιστάται η βίαιη καταστολή του φτερνίσματος.

Πώς να φτερνίζεστε με ασφάλεια

Αντί να προσπαθείτε να εμποδίσετε ένα φτέρνισμα κλείνοντας τη μύτη και το στόμα, είναι προτιμότερο να το αφήνετε να εκτονωθεί φυσιολογικά, λαμβάνοντας παράλληλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής.

Ένας πρακτικός τρόπος είναι να φτερνίζεστε στον αγκώνα ή σε χαρτομάντιλο, ώστε να περιορίζεται η διασπορά σταγονιδίων.

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