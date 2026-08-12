Influencer γέμισε με σημάδια από τσιμπήματα κοριών σε όλο της το κορμί - «Έπαθα κρίση πανικού»

Snapshot Η influencer Hannah Stephenson εμφάνισε εκτεταμένα σημάδια από τσιμπήματα κοριών μετά από διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο Travelodge στο Κέιμπριτζ.

Η Travelodge επιβεβαίωσε το πρόβλημα, απέσυρε το δωμάτιο και ξεκίνησε διαδικασία απεντόμωσης, ζητώντας συγγνώμη από την Stephenson.

Η Stephenson υπέστη σοβαρή φαγούρα, πρήξιμο και κρίση πανικού, με συμπτώματα που κράτησαν πάνω από δύο εβδομάδες.

Η εταιρεία προσέφερε αποζημίωση 2.000 λιρών στην content creator, η οποία αποδέχθηκε την πρόταση.

Η Travelodge δήλωσε ότι εφαρμόζει αυστηρά μέτρα πρόληψης και εκπαίδευση προσωπικού για την αντιμετώπιση παρασίτων. Snapshot powered by AI

Μια content creator κατέγραψε σε φωτογραφίες τα σημάδια από τσιμπήματα κοριών, τα οποία, όπως υποστηρίζει, απέκτησε κατά τη διαμονή της σε ξενοδοχείο Travelodge στο Κέιμπριτζ της Βρετανίας.

Στις 3 Αυγούστου, η travel blogger Hannah Stephenson, η οποία δημιουργεί ταξιδιωτικό περιεχόμενο στον λογαριασμό της @thecapetownblog και διατηρεί ομώνυμη ταξιδιωτική ιστοσελίδα, μοιράστηκε με τους ακολούθους της όσα συνέβησαν κατά την πρόσφατη διαμονή της στο Travelodge Newmarket Road, η οποία εξελίχθηκε σε πραγματικό εφιάλτη.

Η ανάρτησή της περιλάμβανε 16 φωτογραφίες από διαφορετικά σημεία του σώματός της, όπου διακρίνονταν δεκάδες κόκκινα σημάδια από τσιμπήματα. Τα χέρια, το πρόσωπο και τα πόδια της ήταν καλυμμένα από εξανθήματα.

«Έμεινα σε αυτό το ξενοδοχείο για μία νύχτα, ξύπνησα με φαγούρα και κηλίδες αίματος στο μαξιλάρι και ΕΙΔΑ τους ίδιους τους κοριούς… Μία εβδομάδα αργότερα, η Travelodge δεν έχει κάνει ΤΙΠΟΤΑ για να με βοηθήσει», έγραψε στη λεζάντα της.

Η ίδια περιέγραψε και τις συνέπειες που είχε το περιστατικό στην καθημερινότητά της.

«Αναγκάστηκα να πάω έτσι σε οικογενειακό γάμο, χρειάστηκε να αγοράσω καινούργια ρούχα για να καλύψω τα απαίσια τσιμπήματα, δεν μπορώ να κοιμηθώ σωστά εδώ και εβδομάδες εξαιτίας της συνεχούς φαγούρας και έπαθα ακόμη και κρίση πανικού… Δεν ξέρω, @TravelodgeUK, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να περάσει έτσι», πρόσθεσε.

«Τα τσιμπήματα ήταν πολύ χειρότερα απ’ ό,τι θα μπορούσα ποτέ να περιμένω από μία μόνο νύχτα. Μέχρι την επόμενη ημέρα, τα χέρια και οι βραχίονές μου είχαν πρηστεί, ενώ είχα τσιμπήματα στο πρόσωπο, στα πόδια, στα πέλματα, στην πλάτη και σε άλλα σημεία του σώματός μου. Η φαγούρα ήταν απίστευτη και ακόμη και δυόμισι εβδομάδες αργότερα εξακολουθώ να έχω κάποιες ενοχλήσεις, αν και ευτυχώς σταδιακά υποχωρούν», ανέφερε στο People.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, παρά τα πολλά ταξίδια της, δεν είχε έρθει ποτέ ξανά αντιμέτωπη με κοριούς. «Σίγουρα δεν περίμενα ότι η πρώτη μου εμπειρία με αυτούς θα ήταν στο Κέιμπριτζ!», σχολίασε.

Από την πλευρά της, η Travelodge εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο PEOPLE: «Λυπούμαστε βαθύτατα για την εμπειρία της κυρίας Stephenson και αντιλαμβανόμαστε πόσο αναστατωτικό μπορεί να είναι ένα τέτοιο περιστατικό. Η ασφάλεια των πελατών μας αποτελεί προτεραιότητα και εφαρμόζουμε αυστηρά μέτρα, με την καθοδήγηση ειδικών, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων με παράσιτα. Μεταξύ άλλων, εκπαιδεύουμε το προσωπικό καθαριότητας ώστε να βρίσκεται σε εγρήγορση και να εντοπίζει όσο το δυνατόν νωρίτερα τυχόν ενδείξεις».

Ο εκπρόσωπος σημείωσε επίσης ότι η παρουσία κοριών αποτελεί ζήτημα που μπορεί να επηρεάσει συνολικά τον ξενοδοχειακό κλάδο και «δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με τα πρότυπα υγιεινής ή καθαριότητας».

«Στη σπάνια περίπτωση που αναφερθεί ένα τέτοιο πρόβλημα σε κάποιο από τα ξενοδοχεία μας, αποσύρουμε αμέσως από τη χρήση τόσο το δωμάτιο που επηρεάστηκε όσο και τα γειτονικά του, ώστε να πραγματοποιηθεί έλεγχος και απεντόμωση από ανεξάρτητους ειδικούς. Ζητήσαμε προσωπικά συγγνώμη από την κυρία Stephenson και το ζήτημα επιλύθηκε με τρόπο που την ικανοποίησε», πρόσθεσε.

Η 31χρονη Stephenson δήλωσε στο BBC ότι το βράδυ της 26ης Ιουλίου είχε βγει με φίλους στο Κέιμπριτζ και αποφάσισε να κλείσει για μία μόνο νύχτα δωμάτιο στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα.

Το επόμενο πρωί, η content creator ξύπνησε με έντονη φαγούρα και κόκκινα εξανθήματα σε όλο της το σώμα, ενώ εντόπισε και κηλίδες αίματος στα σεντόνια. Η αντίδραση επιδεινώθηκε, προκαλώντας πρήξιμο στο πρόσωπο και στα χέρια της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να πάρει αντιισταμινικά για να περιορίσει τα συμπτώματα.

Μετά την καταγγελία της Stephenson, η Travelodge ξεκίνησε έρευνα για την παρουσία κοριών. Αφού επιβεβαιώθηκε το πρόβλημα, το δωμάτιο αποσύρθηκε από τη διάθεση προς κράτηση και ξεκίνησε η σχετική διαδικασία απεντόμωσης. Στη συνέχεια, η εταιρεία επικοινώνησε με τη Stephenson για να της ζητήσει συγγνώμη και να συμφωνήσουν σε έναν τρόπο διευθέτησης του περιστατικού.

Σε email της, η ίδια ανέφερε ότι μετά τη δημοσίευση του βίντεό της επικοινώνησε μαζί της ο επικεφαλής του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της Travelodge.

«Ήταν εξαιρετικός και εκτίμησα πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την κατάσταση. Η Travelodge μού προσέφερε στη συνέχεια αποζημίωση ύψους 2.000 λιρών, την οποία αποδέχθηκα με ευγνωμοσύνη», έγραψε, προσθέτοντας ότι της εξήγησε αναλυτικά ποια μέτρα είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση των κοριών μετά το περιστατικό.

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