ΑΕΚ – ΟΦΗ: Υποδειγματική αντεπίθεση και 1-0 με άψογο τελείωμα του Γιόβιτς

Η «Ένωση» άνοιξε το σκορ στο Supercup στο Παγκρήτιο στο 38ο λεπτό με φοβερό τελείωμα του Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την υποδειγματική αντεπίθεση της ΑΕΚ.

Ο Ρέλβας έβαλε στοπ στην ανάπτυξη του ΟΦΗ και με γρήγορο, συνδυαστικό ποδόσφαιρο Μάριν και Κοϊτά έβγαλαν την ΑΕΚ στην αντεπίθεση, με τον Ρουμάνο να βρίσκει τον Γιόβιτς έξω από την περιοχή. Ο Σέρβος έφερε πολύ γρήγορα την μπάλα στο αριστερό και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 των κιτρινόμαυρων.

Δείτε το γκολ: