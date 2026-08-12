Eurovision 2027: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στη διοργάνωση

Την στιγμή που οι Eurofans αναμένουν με αγωνία να μάθουν ποια πόλη της Βουλγαρίας θα φιλοξενήσει την επόμενη Eurovision, η EBU προχώρησε σε σημαντικές ανακοινώσεις. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση θεσπίζει νέους κανόνες και εφαρμόζει σημαντικές αλλαγές, που αφορούν στην ασφάλεια, τις ζωντανές ερμηνείες και την ηλικία των συμμετεχόντων.

Από το 2027, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της νικήτριας χώρας δεν θα θεωρείται αυτομάτως κατάλληλος να φιλοξενήσει την επόμενη Eurovision, εφόσον στην περιοχή υπάρχει ένοπλη σύγκρουση, ευαίσθητη γεωπολιτική κατάσταση. Η EBU μπορεί να ζητήσει ανεξάρτητη αξιολόγηση. Εάν κριθεί, μάλιστα, ότι δεν μπορεί να γίνει η επόμενη Eurovision στη νικήτρια χώρα, τότε θα ορίζει έναν εναλλακτικό διοργανωτή.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά στην ηλικία των συμμετεχόντων. Από τη Eurovision 2027, όλοι οι καλλιτέχνες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια την ημέρα της πρώτης πρόβας τους. Μέχρι σήμερα, το κατώτατο όριο ηλικίας ήταν τα 16 έτη.

Όσον αφορά στους κανονισμούς που αφορούν στα ζωντανά φωνητικά και τα προηχογραφημένα στοιχεία; Η βασική αρχή παραμένει ίδια: ο βασικός τραγουδιστής ή οι βασικοί τραγουδιστές πρέπει να ερμηνεύουν ζωντανά την κύρια μελωδία του τραγουδιού. Τα προηχογραφημένα στοιχεία εξακολουθούν να επιτρέπονται, ωστόσο η EBU ξεκαθαρίζει ότι η κύρια μελωδία πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από όσους βρίσκονται στη σκηνή.

Ο διευθυντής του διαγωνισμού, Μάρτιν Γκριν, εξήγησε ότι οι αλλαγές προέκυψαν από τις παρατηρήσεις των μελών της EBU και έχουν ως στόχο να κάνουν τους κανόνες πιο ξεκάθαρους, να προστατεύσουν τους καλλιτέχνες και να διατηρήσουν έναν ασφαλή και φιλόξενο διαγωνισμό.

Όπως φαίνεται, μετά τις εξελίξεις της προηγούμενης χρονιάς, τις ηχηρές αποχωρήσεις χωρών λόγω του Ισραήλ και το μποϊκοτάζ που προσπάθησαν αρκετοί να κάνουν, τα μέλη της EBU θέλουν να λάβουν υπόψιν «παρατηρήσεις» και σχόλια για να υπάρχει ηρεμία στους κύκλους της Eurovision.

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