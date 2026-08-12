Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις πυρασφάλειας σε Αργολίδα, Αττική και Ροδόπη

Snapshot Στην Πουλακίδα Ναυπλιέων, ένας άνδρας προκάλεσε πυρκαγιά από καύση χαρτιών μέσα σε μεταλλικό βαρέλι και του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.250 ευρώ.

Στο Πέραμα Αττικής, 58χρονος συνελήφθη για εργασίες με τροχό κοπής σε περιοχή με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Στη Ροδόπη, 62χρονος προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα.

Από την αρχή του 2026 έως 12 Αυγούστου έχουν επιβληθεί 696 πρόστιμα και πραγματοποιηθεί 285 συλλήψεις για πυρκαγιές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Snapshot powered by AI

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος σε Αργολίδα, Αττική και Ροδόπη, στο πλαίσιο ερευνών για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, αλλά και για παραβίαση των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας.

Η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των τοπικών ανακριτικών υπηρεσιών ήταν άμεση, με τις συλλήψεις να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Πουλακίδα Ναυπλιέων: Φωτιά μετά από καύση χαρτιών

Στην Πουλακίδα Ναυπλιέων συνελήφθη ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11 Αυγούστου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο άνδρας έκαιγε χαρτιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα μέσα σε μεταλλικό βαρέλι. Για την παράβαση που διαπιστώθηκε σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ.

Πέραμα: Εργασίες με τροχό κοπής σε ημέρα πολύ υψηλού κινδύνου

Στο Πέραμα Αττικής συνελήφθη σήμερα, 12 Αυγούστου, ένας 58χρονος, καθώς πραγματοποιούσε εργασίες με τροχό κοπής σε αύλειο χώρο που βρισκόταν κοντά σε βλάστηση.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς βρισκόταν στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Σε βάρος του 58χρονου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Ροδόπη: Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών

Μία ακόμη σύλληψη σημειώθηκε στην περιοχή Αμπελάκια, στον Ίμερο Ροδόπης, όπου συνελήφθη 62χρονος.

Σύμφωνα με την έρευνα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής, η φωτιά εκδηλώθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Μετά την εκδήλωσή της, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα.

696 πρόστιμα και 285 συλλήψεις από την αρχή του 2026

Τα στοιχεία της Πυροσβεστικής αποτυπώνουν την αυξημένη κινητοποίηση των Αρχών για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 12 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 696 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.080.598,99 ευρώ.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 285 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 255, ποσοστό 89,47%, αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια, ενώ οι 30, ποσοστό 10,53%, αφορούν περιπτώσεις που αποδίδονται σε πρόθεση.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα κατά τόπους Ανακριτικά Κλιμάκια βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ενισχυμένους ανέμους δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, με στόχο την άμεση διερεύνηση κάθε περιστατικού πυρκαγιάς και τον εντοπισμό τυχόν παραβάσεων ή ευθυνών.

Παράλληλα, οι Αρχές καλούν τους πολίτες να ακολουθούν αυστηρά τις ισχύουσες απαγορεύσεις και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, να ενημερώνονται καθημερινά μέσω του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε εκδήλωση φωτιάς.

Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η υπεύθυνη συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε ημέρες αυξημένου κινδύνου, θεωρούνται κρίσιμες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών.

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