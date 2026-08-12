Χανιά: Ανήλικες 13 και 14 ετών νοσηλεύθηκαν στο νοσκομείο λόγω μέθης

Snapshot Δύο ανήλικες κοπέλες ηλικίας 13 και 14 ετών νοσηλεύθηκαν στα Χανιά λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Τα κορίτσια εκδήλωσαν συμπτώματα μέθης σε πάρτι στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Οι πατεράδες των κοριτσιών συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η προανάκριση διεξάγεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Snapshot powered by AI

Δύο ανήλικα κορίτσια νοσηλεύθηκαν στο νοσοκομείο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ στα Χανιά, το βράδυ της Δευτέρας 10/8.

Τα κορίτσια, ηλικίας 13 και 14 ετών, είχαν πάει σε ένα πάρτι στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όπου και εκδήλωσαν συμπτώματα μέθης. Μάλιστα, χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για να λάβουν κατάλληλη ιατρική περίθαλψη.

Οι δύο πατεράδες των κοριτσιών συνελήφθησαν εχθές Τρίτη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθησαν χθες (11.08.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων δύο ημεδαπoί κατηγορούμενοι για έκθεση και παραβίαση μέτρων προστασίας ανηλίκων από αλκοόλ , στα Χανιά.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 10.08.2026 δυο ανήλικες ευρισκόμενες σε κοινωνική εκδήλωση σε περιοχή του Δήμου Χανίων περιήλθαν σε κατάσταση μέθης και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο Νοσοκομείου Χανίων.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας συνελήφθησαν δυο ημεδαποί (50χρονος και 59χρονος) κηδεμόνες των ανηλίκων.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Διαβάστε επίσης