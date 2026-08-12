Ρότζερ Φέντερερ: Δεν ανήκει πλέον στη λίστα των δισεκατομμυριούχων -Πώς «βυθίστηκε» η περιουσία του

Ο Ρότζερ Φέντερερ δεν ανήκει πλέον, τουλάχιστον προσωρινά, στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, σύμφωνα με τη νεότερη εκτίμηση του Forbes.

Η μεγάλη πτώση της μετοχής της On Holding, στην οποία ο Ελβετός θρύλος του τένις διατηρεί σημαντική επενδυτική συμμετοχή, είχε άμεσο αντίκτυπο στην εκτιμώμενη καθαρή περιουσία του.

Την Τρίτη (11/8), η περιουσία του 20 φορές πρωταθλητή Grand Slam υποχώρησε στα περίπου 953,4 εκατομμύρια δολάρια, καθώς η μετοχή της ελβετικής εταιρείας αθλητικών ειδών κατέγραψε πτώση περίπου 19%.

Σύμφωνα με το Forbes, η χρηματιστηριακή βουτιά μείωσε το Net Worth του Φέντερερ κατά τουλάχιστον 51 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία ημέρα, με αποτέλεσμα να βρεθεί κάτω από το όριο του ενός δισεκατομμυρίου.

Η «βουτιά» της On Holding

Η απότομη πτώση της μετοχής της On ήρθε μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο.

Η On ανακοίνωσε καθαρές πωλήσεις ύψους 850,3 εκατ. ελβετικών φράγκων, έναντι 878,16 εκατ. φράγκων που ανέμεναν οι αναλυτές.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η μετοχή έφτασε να υποχωρεί έως και 22%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση στην ιστορία της εταιρείας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε στους επενδυτές και η επιβράδυνση της ανάπτυξης στην αμερικανική αγορά, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το μισό των εσόδων της On.

Η επένδυση που εκτόξευσε την περιουσία του Φέντερερ

Η σχέση του Φέντερερ με την On δεν περιορίζεται στη συνεργασία ενός αθλητή με μια εταιρεία αθλητικών ειδών.

Ο Ελβετός αστέρας έχει επενδύσει στην εταιρεία και διατηρεί σημαντική μετοχική συμμετοχή, η οποία αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους για την εντυπωσιακή αύξηση της περιουσίας του τα προηγούμενα χρόνια.

Μάλιστα, το Forbes είχε εντάξει τον Φέντερερ στη λίστα των δισεκατομμυριούχων το 2026.

Η χρηματιστηριακή πτώση της On ήταν, όμως, αρκετή για να ανατρέψει αυτή την εικόνα μέσα σε μία ημέρα, έστω και προσωρινά.

Δεν «έχασε» 51 εκατ. δολάρια σε μετρητά

Η εξέλιξη δεν σημαίνει ότι ο Φέντερερ έχασε 51 εκατομμύρια δολάρια από τραπεζικούς λογαριασμούς ή μετρητά.

Το ποσό αφορά τη μεταβολή της εκτιμώμενης καθαρής περιουσίας του, η οποία υπολογίζεται μεταξύ άλλων με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία των επενδύσεών του.

Με δεδομένο ότι η τιμή της μετοχής της On μπορεί να κινηθεί εκ νέου ανοδικά ή πτωτικά, η εκτιμώμενη περιουσία του Φέντερερ μπορεί να ξεπεράσει ξανά το όριο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

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