Ρότζερ Φέντερερ: Δεν ανήκει πλέον στη λίστα των δισεκατομμυριούχων -Πώς «βυθίστηκε» η περιουσία του
Το Forbes αφαίρεσε από τη λίστα των δισεκατομμυριούχων του τον Ρότζερ Φέντερερ
Ο Ρότζερ Φέντερερ δεν ανήκει πλέον, τουλάχιστον προσωρινά, στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, σύμφωνα με τη νεότερη εκτίμηση του Forbes.
Η μεγάλη πτώση της μετοχής της On Holding, στην οποία ο Ελβετός θρύλος του τένις διατηρεί σημαντική επενδυτική συμμετοχή, είχε άμεσο αντίκτυπο στην εκτιμώμενη καθαρή περιουσία του.
Την Τρίτη (11/8), η περιουσία του 20 φορές πρωταθλητή Grand Slam υποχώρησε στα περίπου 953,4 εκατομμύρια δολάρια, καθώς η μετοχή της ελβετικής εταιρείας αθλητικών ειδών κατέγραψε πτώση περίπου 19%.
Σύμφωνα με το Forbes, η χρηματιστηριακή βουτιά μείωσε το Net Worth του Φέντερερ κατά τουλάχιστον 51 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία ημέρα, με αποτέλεσμα να βρεθεί κάτω από το όριο του ενός δισεκατομμυρίου.
Η «βουτιά» της On Holding
Η απότομη πτώση της μετοχής της On ήρθε μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο.
Η On ανακοίνωσε καθαρές πωλήσεις ύψους 850,3 εκατ. ελβετικών φράγκων, έναντι 878,16 εκατ. φράγκων που ανέμεναν οι αναλυτές.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η μετοχή έφτασε να υποχωρεί έως και 22%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση στην ιστορία της εταιρείας.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε στους επενδυτές και η επιβράδυνση της ανάπτυξης στην αμερικανική αγορά, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το μισό των εσόδων της On.
Η επένδυση που εκτόξευσε την περιουσία του Φέντερερ
Η σχέση του Φέντερερ με την On δεν περιορίζεται στη συνεργασία ενός αθλητή με μια εταιρεία αθλητικών ειδών.
Ο Ελβετός αστέρας έχει επενδύσει στην εταιρεία και διατηρεί σημαντική μετοχική συμμετοχή, η οποία αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους για την εντυπωσιακή αύξηση της περιουσίας του τα προηγούμενα χρόνια.
Μάλιστα, το Forbes είχε εντάξει τον Φέντερερ στη λίστα των δισεκατομμυριούχων το 2026.
Η χρηματιστηριακή πτώση της On ήταν, όμως, αρκετή για να ανατρέψει αυτή την εικόνα μέσα σε μία ημέρα, έστω και προσωρινά.
Δεν «έχασε» 51 εκατ. δολάρια σε μετρητά
Η εξέλιξη δεν σημαίνει ότι ο Φέντερερ έχασε 51 εκατομμύρια δολάρια από τραπεζικούς λογαριασμούς ή μετρητά.
Το ποσό αφορά τη μεταβολή της εκτιμώμενης καθαρής περιουσίας του, η οποία υπολογίζεται μεταξύ άλλων με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία των επενδύσεών του.
Με δεδομένο ότι η τιμή της μετοχής της On μπορεί να κινηθεί εκ νέου ανοδικά ή πτωτικά, η εκτιμώμενη περιουσία του Φέντερερ μπορεί να ξεπεράσει ξανά το όριο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.