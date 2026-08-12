Ροδόπη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ίμερο - Κάηκαν δύο αποθήκες

Snapshot Η φωτιά στον Ίμερο Ροδόπης κάηκε 965 στρέμματα χαμηλής βλάστησης και ξηρά χόρτα χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 49 πυροσβέστες, 18 οχήματα, ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και εθελοντές.

Έγινε εκκένωση των περιοχών Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας με μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης «112».

Κάηκαν δύο αποθήκες και η φωτιά έφτασε στις αυλές σπιτιών, αλλά η πρόληψη των κατοίκων βοήθησε στον περιορισμό της και στην προστασία των σπιτιών.

Η κυκλοφορία στην επαρχιακή παραλιακή οδό διακόπηκε για περίπου τρεις ώρες για λόγους ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12.30 μ.μ. σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Ίμερος Ροδόπης.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν αρχικά 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν ακόμη υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου.

Στη συνέχεια ενισχύθηκαν σε 49 πυροσβέστες με 18 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 21ης ΕΜΟΔΕ.

Λόγω της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» για εκκένωση των περιοχών Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας.

Η «Φωνή της Ροδόπης» ανέφερε ότι η φωτιά έκαψε 965 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ξηρά χόρτα, ενώ έφτασε και στις αυλές σπιτιών. Η πρόληψη των κατοίκων να έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους βοήθησε στον περιορισμό της φωτιάς και έσωσε τα σπίτια.

Σύμφωνα όμως με τα πρώτα στοιχεία κάηκαν δύο αποθήκες. Για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή παραλιακή οδό διακόπηκε για περίπου τρεις ώρες.

Αυτή την ώρα στο πεδίο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις προκειμένου να σβήσουν τελείως τη φωτιά.

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