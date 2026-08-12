Ο Γκάλης στο πλευρό των Ελληνόπουλων των εθνικών ομάδων μετά τα ρατσιστικά σχόλια στη Λίσα Ιτόγια

Snapshot Ο Νίκος Γκάλης εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στη Λίσα Ιτόγια μετά τα ραιστικά σχόλια που δέχθηκε λόγω του χρώματος του δέρματός της.

Η Λίσα Ιτόγια, αθλήτρια της Εθνικής Κορασίδων, αντιμετώπισε ρατσισμό παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε και μεγαλώνει στην Ελλάδα.

Η Ιτόγια τόνισε πως επιλέγει την Ελλάδα ως πατρίδα και θα συνεχίσει να παλεύει φορώντας με περηφάνια τη φανέλα της χώρας της.

Η νεαρή αθλήτρια έχει σημαντική συμβολή στην πορεία της Εθνικής Κορασίδων στο Ευρωμπάσκετ U16 Β’ Κατηγορίας.

Το μήνυμα του Γκάλη προάγει την ενότητα και καταδικάζει τον ρατσισμό στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Snapshot powered by AI

Ο Νίκος Γκάλης στάθηκε στο πλευρό της νεαρής αθλήτριας της Εθνικής ομάδας μπάσκετ Παίδων, Λίσα Ιτόγια, η οποία δέχθηκε ρατσιστική επίθεση επειδή είναι μαύρη.

Η νεαρή αθλήτρια, η οποία έχει νιγηριανή καταγωγή αλλά γεννήθηκε και μεγαλώνει στην Ελλάδα, ξέσπασε κατά των επικριτών της, και δέχθηκε ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης από επώνυμους κι ανώνυμους χρήστες του διαδικτύου.

Ανάμεσα σ' αυτούς κι ο «γκάνγκστερ» του ελληνικού μπάσκετ, ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος ύψωσε τείχος προστασίας στη νεαρή αθλήτρια.

«Στηρίζουμε τα κορίτσια και τα αγόρια που ιδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις Εθνικές μας Ομάδες» έγραψε με νόημα ο Γκάλης.

Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα κατά του ρατσισμού και υπέρ της ενότητας τοποθετήθηκε ο Νίκος Γκάλης, με αφορμή τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε η Λίσα Ιτόγια.

Η αήθης επίθεση που δέχθηκε η Ιτόγια

Η νεαρή γκαρντ της Εθνικής Κορασίδων στο Ευρωμπάσκετ U16 Β’ Κατηγορίας έστειλε ηχηρό μήνυμα κατά του ρατσισμού τονίζοντας, πως επέλεξε την Ελλάδα επειδή την αισθάνεται και είναι το σπίτι της.

Η Λίσα Ιτόγια έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες της Εθνικής Κορασίδων στο Ευρωμπάσκετ U16 Β’ Κατηγορίας που διεξάγεται στα Ιωάννινα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής ομάδας μέχρι τον τελικό ανόδου.

Η 16χρονη γκαρντ, η οποία γεννήθηκε στην Ελλάδα από Νιγηριανούς γονείς, επέλεξε μετά την πρόκριση της Εθνικής να στείλει ένα ιδιαίτερα δυνατό μήνυμα μέσω των social media. Με ανάρτησή της στο Instagram αναφέρθηκε στον ρατσισμό που έχει αντιμετωπίσει λόγω του χρώματος του δέρματός της, αλλά και στην περηφάνια που αισθάνεται φορώντας τη φανέλα της Ελλάδας.

Η ανάρτηση της Λίσα Ιτόγια

«Οι μισοί Έλληνες μπορεί να με μισούν απλώς και μόνο επειδή έχω διαφορετικό χρώμα δέρματος. Μου λένε ότι δεν αξίζω να παίζω στην Ελλάδα, λες και η αξία μου ως αθλήτρια καθορίζεται από το χρώμα του δέρματός μου. Είμαι Ελληνονιγηριανή. Θα μπορούσα τώρα να βρίσκομαι στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου. Οπότε σας ευχαριστώ που βρίζετε ένα 16χρονο κορίτσι επειδή απλώς κυνηγά το όνειρό της. Μπορείτε να με κρίνετε, να αμφιβάλλετε για μένα και μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε. Θα συνεχίσω να δουλεύω. Θα συνεχίσω να παλεύω. Θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της χώρας μου με περηφάνια. Γιατί έχω τον Θεό στο πλευρό μου. Και με τον Θεό δίπλα μου, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει».