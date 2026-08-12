Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο – Στο FIR Αθηνών και κατασκοπευτικό αεροσκάφος

Σε επτά παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου προχώρησαν σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, συνολικά τέσσερα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης. Πρόκειται για ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και τρία UAV.

Οι τουρκικές παραβιάσεις καταγράφηκαν στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ δεν σημειώθηκαν εμπλοκές μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών.

Από τις συνολικά επτά παραβιάσεις, έξι αποδίδονται στο ATR-72 και μία στα UAV. Παράλληλα, καταγράφηκαν έξι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, εκ των οποίων μία από το ATR-72 και πέντε από τα UAV.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.