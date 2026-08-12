Δείτε LIVE την ιστορική ηλιακή έκλειψη - Τι θα δούμε από την Ελλάδα

Snapshot Στις 20 Απριλίου 2023 θα συμβεί μια σπάνια ηλιακή έκλειψη, ορατή σε διάφορες περιοχές της Αυστραλίας, Ινδονησίας και Ειρηνικού Ωκεανού.

Από την Ελλάδα, η έκλειψη θα είναι μερική και θα ξεκινήσει το απόγευμα, λίγο πριν τη δύση του ηλίου.

Η μέγιστη κάλυψη του ηλιακού δίσκου στην Ελλάδα θα φτάσει περίπου στο 20-30%, ανάλογα με την περιοχή.

Συνιστάται η χρήση ειδικών γυαλιών ή άλλων ασφαλών μεθόδων παρατήρησης για την αποφυγή βλάβης στα μάτια. Snapshot powered by AI

Ένα σπάνιο ουράνιο φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, καθώς η ολική έκλειψη Ηλίου διασχίζει τμήματα του Βόρειου Ημισφαιρίου. Η σκιά της Σελήνης περνά πάνω από τον Ατλαντικό και φτάνει έως την Ευρώπη, με την Ισπανία να βρίσκεται για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα στη διαδρομή της ολικότητας.

Στην Ελλάδα το φαινόμενο θα είναι ορατό μόνο ως πολύ μικρή μερική έκλειψη, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας, περίπου από τις 20:30 και λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου. Η σκιά της Σελήνης περνά πάνω από τον Ατλαντικό και φτάνει έως την Ευρώπη, με την Ισπανία να βρίσκεται στη διαδρομή της ολικότητας.

Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) και η NASA μεταδίδουν ζωντανά το εντυπωσιακό φαινόμενο, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει την έκλειψη από την Ισπανία και άλλες περιοχές όπου είναι ορατή.

Δείτε live την έκλειψη από την NASA:

Δείτε live την έκλειψη από την ESA:

Η ζωντανή μετάδοση της ESA από την Ισπανία ξεκινά στις 19:30 ώρα Ελλάδας.

Η NASA ξεκινά τη δική της ζωντανή μετάδοση στις 20:15 ώρα Ελλάδας.

Το φαινόμενο ξεκινά με τη Σελήνη να περνά ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο σε μια στενή ζώνη. Η διαδρομή της ολικότητας εκτείνεται από τον βόρειο Ατλαντικό προς τη Μεσόγειο και περνά από περιοχές της Ισλανδίας, της Ισπανίας, της Γροιλανδίας και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας.

Στην Ισπανία, η ζώνη της ολικότητας διασχίζει τη χώρα από το Οβιέδο έως την Πάλμα της Μαγιόρκα, περνώντας μεταξύ άλλων από το Μπούργος και περιοχές βόρεια της Μαδρίτης.

Η πλήρης κάλυψη του Ήλιου δεν θα διαρκέσει πολύ. Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας θα φτάσει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, ενώ στην Ισπανία η διάρκεια θα είναι μικρότερη και θα εξαρτηθεί από την ακριβή τοποθεσία.

Η σελήνη κινείται μπροστά από τον ήλιο κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης. Σαν Αντόνιο, 14 Οκτωβρίου 2023. AP

Πότε κορυφώνεται το φαινόμενο

Η έκλειψη θα εξελιχθεί μέσα σε αρκετές ώρες, με το μέγιστο του φαινομένου να καταγράφεται στις 20:45 ώρα Ελλάδας.

Οι βασικές φάσεις είναι:

18:34: έναρξη της μερικής έκλειψης

19:58: έναρξη της ολικότητας

20:45: μέγιστο της έκλειψης

21:34: τέλος της ολικότητας

22:58: ολοκλήρωση της μερικής έκλειψης

Η σκιά της Σελήνης θα διανύσει περίπου 8.260 χιλιόμετρα σε διάστημα περίπου μιάμισης ώρας, με το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής της να βρίσκεται πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Αυτή η εικόνα, που τραβήχτηκε από το διαστημόπλοιο Orion κοντά στο τέλος της σεληνιακής πτήσης του Artemis II, δείχνει τον ήλιο να αρχίζει να ξεπροβάλλει πίσω από τη σελήνη καθώς η έκλειψη μεταβαίνει από το πλήρες. Μόνο ένα τμήμα της σελήνης είναι ορατό στο κάδρο, με την καμπύλη άκρη της να αποκαλύπτει μια φωτεινή λωρίδα ηλιακού φωτός να επιστρέφει μετά από σχεδόν μία ώρα σκότους.

Τι θα δούμε από την Ελλάδα

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται εκτός της ζώνης ολικότητας, το φαινόμενο θα είναι ορατό σε περιορισμένο βαθμό από ορισμένες δυτικές και βορειοδυτικές περιοχές της χώρας.

Στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, η μερική έκλειψη αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 20:33 και να φτάσει στο μέγιστό της γύρω στις 20:37, με μόλις περίπου 2,35% του ηλιακού δίσκου να καλύπτεται. Μικρότερη κάλυψη θα παρατηρηθεί και από την Ηγουμενίτσα και τα Ιωάννινα.

Αντίθετα, στην Αθήνα η έκλειψη δεν θα είναι ορατή.

Έτσι, για τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, το εντυπωσιακότερο μέρος του φαινομένου θα είναι διαθέσιμο μέσω των ζωντανών μεταδόσεων της NASA και της ESA, ενώ όσοι βρίσκονται στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας θα έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν μια μικρή μερική έκλειψη.