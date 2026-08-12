Ευάγγελος Τουρνάς: «Οι επόμενες μέρες απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή»

Snapshot Η χώρα εισέρχεται σε περίοδο με θυελλώδεις ανέμους και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, ειδικά σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βοιωτία και Εύβοια.

Καθημερινά σημειώνονται 40-50 πυρκαγιές, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα μετά από διαδοχικές μεγάλες φωτιές.

Απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος, Ελληνικής Αστυνομίας, Ενόπλων Δυνάμεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εθελοντικών ομάδων.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης απηύθυνε έκκληση στους πολίτες για μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα, καθώς ακόμη και μικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει καταστροφικές πυρκαγιές.

Ο κρατικός μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί σε πλήρη κινητοποίηση για την προστασία ζωής, περιουσίας και φυσικού περιβάλλοντος. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με την αυριανή ακραία επικίνδυνη μέρα για την εμφάνιση πυρκαγιάς.

Τη σύσκεψη συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου και πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελο Τουρνά. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών, με θυελλώδεις ανέμους που, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες.

Για το λόγο αυτό τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των επίγειων και εναέριων περιπολιών και της στενής συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με την Ελληνική Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις εθελοντικές ομάδες.

Ταυτόχρονα απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. «Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια, υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση», σημείωσε ο υπουργός.

Καθημερινά σημειώνονται 40-50 φωτιές

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο υπουργός αναφέρθηκε στα πολλαπλά και σοβαρά συμβάντα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο μηχανισμός το προηγούμενο διάστημα, επισημαίνοντας ότι το Πυροσβεστικό Σώμα εξακολουθεί να επιχειρεί καθημερινά σε μεγάλο αριθμό πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως σημείωσε, καταγράφονται καθημερινά 40 έως 50 συμβάντα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προέρχονται ήδη από μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο με διαδοχικές μεγάλες πυρκαγιές.

«Κανένα περιθώριο εφησυχασμού»

Αναλυτικά, ο κ. Τουρνάς δήλωσε: «Η αυριανή ημέρα είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βοιωτία και Εύβοια προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατηγορία 5, ενώ μεγάλος αριθμός περιοχών θα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο.

Προερχόμαστε ήδη από ένα ιδιαίτερα δύσκολο διάστημα, κατά το οποίο το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να αντιμετωπίσει διαδοχικές μεγάλες πυρκαγιές κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες με θυελλώδεις ανέμους.

Απέναντι σε αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση και όλες οι δυνάμεις μας σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Έκκληση στους πολίτες

Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα, αλλά και οι επόμενες, απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια, υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.

Οφείλουμε όλοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να περιορίσουμε κάθε πιθανό κίνδυνο. Χρειάζεται υπευθυνότητα, εγρήγορση και απόλυτη προσοχή από όλους.

Προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος».

Στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) συμμετείχαν ακόμα ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελος Γκουντούφας, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτριος Πτωχός, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, Αντιστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο Γενικός ο Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, ο Διευθυντής Κλάδου Α' του Αρχηγείου του Λιμενικού Σωματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Επιχειρήσεων και Αστυνόμευσης), Υποναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος Χριστιανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης, ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης και Συντήρησης Παγίων ΑΔΜΗΕ Ιωάννης Μανιάτης, ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, Νίκος Σκιαθίτης, η Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου 'Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), Καλλιόπη Σαλτερή, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Πνευματικός, ο Αντιπεριφερειάρχης Λέσβου, αρμόδιος για θέματα Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Αρώνης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, Νίκος Πασσάς καθώς και εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Περιφερειών και του ΑΔΜΗΕ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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