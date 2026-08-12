Οσμή... δολιοφθοράς στην Καλλιθέα: Επτά ταυτόχρονες βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης

Επτά ταυτόχρονες βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ στην Καλλιθέα οι οποίες σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες το πρωί της Κυριακής (9/8) σύμφωνα με τον δήμο της περιοχής ο οποίος τονίζει ότι προκαλούν εύλογη ανησυχία και αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεσες και τεκμηριωμένες απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ, ο Δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης εξέφρασε την έντονη ανησυχία της Δημοτικής Αρχής για τη συχνότητα, αλλά και κυρίως για την ταυτόχρονη εκδήλωση των βλαβών, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ertnews.gr, ο Δήμαρχος ζήτησε:

Να διερευνηθούν άμεσα και σε βάθος τα αίτια που προκάλεσαν τις επτά ταυτόχρονες βλάβες.Να δοθούν συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στην ταυτόχρονη εκδήλωσή τους.Να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί συγκεκριμένο σχέδιο πρόληψης, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου επανάληψης αντίστοιχων περιστατικών.Να ολοκληρωθούν άμεσα, με ασφάλεια και ποιοτικά, οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών, καθώς και των τομών που έχουν πραγματοποιηθεί στους δρόμους της πόλης.

«Η εύρυθμη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Καλλιθέας. Παράλληλα, η άμεση και ποιοτική αποκατάσταση των δρόμων μετά τις εργασίες αποτελεί ζήτημα προστασίας του δημόσιου χώρου και ασφάλειας για πεζούς και οδηγούς», αναφερει ο δήμος Καλλιθέας μεταξύ άλλων.