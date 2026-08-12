Οσμή... δολιοφθοράς στην Καλλιθέα: Επτά ταυτόχρονες βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης

Ο δήμαρχος ζητάει συγκεκριμένες απαντήσεις από την ΕΥΔΑΠ

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Οσμή... δολιοφθοράς στην Καλλιθέα: Επτά ταυτόχρονες βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επτά ταυτόχρονες βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ στην Καλλιθέα οι οποίες σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες το πρωί της Κυριακής (9/8) σύμφωνα με τον δήμο της περιοχής ο οποίος τονίζει ότι προκαλούν εύλογη ανησυχία και αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεσες και τεκμηριωμένες απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ, ο Δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης εξέφρασε την έντονη ανησυχία της Δημοτικής Αρχής για τη συχνότητα, αλλά και κυρίως για την ταυτόχρονη εκδήλωση των βλαβών, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ertnews.gr, ο Δήμαρχος ζήτησε:

Να διερευνηθούν άμεσα και σε βάθος τα αίτια που προκάλεσαν τις επτά ταυτόχρονες βλάβες.Να δοθούν συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στην ταυτόχρονη εκδήλωσή τους.Να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί συγκεκριμένο σχέδιο πρόληψης, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου επανάληψης αντίστοιχων περιστατικών.Να ολοκληρωθούν άμεσα, με ασφάλεια και ποιοτικά, οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών, καθώς και των τομών που έχουν πραγματοποιηθεί στους δρόμους της πόλης.

«Η εύρυθμη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Καλλιθέας. Παράλληλα, η άμεση και ποιοτική αποκατάσταση των δρόμων μετά τις εργασίες αποτελεί ζήτημα προστασίας του δημόσιου χώρου και ασφάλειας για πεζούς και οδηγούς», αναφερει ο δήμος Καλλιθέας μεταξύ άλλων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:29ΚΟΣΜΟΣ

Ολική έκλειψη Ηλίου: Εκατομμύρια συγκεντρώνονται για να δουν το σπάνιο φαινόμενο στην Ευρώπη

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις πυρασφάλειας σε Αργολίδα, Αττική και Ροδόπη

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανήλικες 13 και 14 ετών νοσηλεύθηκαν στο νοσκομείο λόγω μέθης

19:01ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο – Στο FIR Αθηνών και κατασκοπευτικό αεροσκάφος

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Σπαράγγια ή φρέσκα φασολάκια; Η καλύτερη επιλογή για το σάκχαρο στο αίμα

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που απανθρακώθηκε στο ΙΧ από το οποίο ξέσπασε φωτιά στον Ήμερο Πεύκο

18:55ΠΑΙΔΕΙΑ

 Δωρεάν κρατική πιστοποίηση ξένης γλώσσας για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου - Πώς θα λειτουργούν οι εξετάσεις

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευάγγελος Τουρνάς: «Οι επόμενες μέρες απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή»

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Κυβερνοεπίθεση-«μαμούθ» και διαρροή προσωπικών δεδομένων 19 εκατομμυρίων πολιτών

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αυτός θα είναι ο καιρός αύριο, την Παρασκευή και τον Δεκαπενταύγουστο

18:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιταλία €184, Αυστρία €162, Βουλγαρία €138, Ελλάδα €96: Αύριο η τιμή της Mwh στην Ελλάδα θα είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Καλογερόπουλος: Εικόνες από το τελευταίο «αντίο» στη Ριτσώνα - Το τραγούδι του αποχαιρετισμού

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κατσίκα παγιδεύτηκε σε πυλώνα γέφυρας - Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ίμερο - Κάηκαν δύο αποθήκες

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Οσμή... δολιοφθοράς στην Καλλιθέα: Επτά ταυτόχρονες βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης

18:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Κωνσταντέλια | Δεν ταξίδεψε στο Βέλγιο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο: Καθηγητής ρισκάρει τη ζωή του κατεβαίνοντας απόκρημνους γκρεμούς για να συλλέξει μέλι, αξίας 15.000 λιρών

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε LIVE την ιστορική ηλιακή έκλειψη - Τι θα δούμε από την Ελλάδα

18:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Ρούμπιο: Μέση Ανατολή και Ουκρανικό στην ατζέντα

18:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Θέμα ωρών η συμφωνία με Ιντερνασιονάλ για Ελίασον – Επιβεβαιώνουν στον βραζιλιάνικο σύλλογο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:43ΕΛΛΑΔΑ

«Ένα ασθενοφόρο για τις κρίσιμες ώρες;»: Η περιπέτεια δύο Γάλλων στην ορεινή Νάξο και το «ευχαριστώ» στους ντόπιους

16:04WHAT THE FACT

Αγρότης είπε «όχι» σε 700.000 ευρώ για 10 στρέμματα: «Δεν πρόκειται να τα πουλήσω»

17:55ΕΘΝΙΚΑ

Νέος τουρκικός παροξυσμός: «Η Ελλάδα εγκατέστησε στρατό στη Ρω, 2χλμ από την Αττάλεια»

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Καλογερόπουλος: Εικόνες από το τελευταίο «αντίο» στη Ριτσώνα - Το τραγούδι του αποχαιρετισμού

07:55ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Ο αντικυκλώνας έχει εξαφανιστεί από τη Μεσόγειο - Έρχεται κακοκαιρία

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αυτός θα είναι ο καιρός αύριο, την Παρασκευή και τον Δεκαπενταύγουστο

18:04ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Ρότζερ Φέντερερ δεν είναι πλέον δισεκατομμυριούχος - Πώς μια μετοχή «βύθισε» την περιουσία του

16:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ζει και αναπνέει για το νερό, η μισή επιτυχία ανήκει στη μητέρα του»: Ο πατέρας του κολυμβητή Απόστολου Σίσκου εξομολογείται στο Newsbomb

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Βυτιοφόρο προσπερνά πάνω σε στροφή - Παραλίγο να σκοτώσει αναβάτη μηχανής

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα κερδίσετε αν βάλετε αλάτι στον καφέ σας

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που απανθρακώθηκε στο ΙΧ από το οποίο ξέσπασε φωτιά στον Ήμερο Πεύκο

14:51WHAT THE FACT

Βρήκαν 20,8 τόνους χρυσού και μετακινούν ολόκληρο αυτοκινητόδρομο για να τους εξορύξουν

17:06ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σίσκος: Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου τελικού στα 200μ. ύπτιο - Οι υπόλοιπες Ελληνικές συμμετοχές

09:45ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Μαράθι για πρωινό μπάνιο ο πρωθυπουργός

18:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γκάλης στο πλευρό των αθλητών των εθνικών ομάδων μετά τα ρατσιστικά σχόλια στη 16χρονη Λίσα Ιτόγια - «Ιδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν»

18:17ΕΘΝΙΚΑ

Η επακούμβηση του 2020, οι άψογοι χειρισμοί της «Λήμνος» και η «Kemal Reis» στο... ναυπηγείο

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε LIVE την ιστορική ηλιακή έκλειψη - Τι θα δούμε από την Ελλάδα

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Ο ηλεκτρολογικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής - Πώς έγινε η μοιραία ηλεκτροπληξία

00:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρένθετη μητέρα πηγαίνει κόντρα στους γονείς και αρνείται την άμβλωση - Το έμβρυο έχει πρόβλημα στην καρδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ