Σπάτα: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που απανθρακώθηκε στο ΙΧ από το οποίο ξέσπασε φωτιά στον Ήμερο Πεύκο

Snapshot Ο 48χρονος άνδρας ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που τυλίχθηκε στις φλόγες στον Ήμερο Πεύκο στα Σπάτα.

Το όχημα ανήκε στη μητέρα του 48χρονου.

Ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα οποία εξετάζονται ως πιθανή αιτία απώλειας ελέγχου του οχήματος.

Υπάρχει μαρτυρία ότι ο άνδρας είχε βρεθεί πεσμένος πάνω στο τιμόνι ενώ το αυτοκίνητο ήταν σε κίνηση.

Οι πραγματογνώμονες δεν έχουν ακόμα προσδιορίσει την αιτία της πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς το ΙΧ. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας ηλικίας 48 ετών ήταν ο οδηγός του ΙΧ που τυλίχθηκε στις φλόγες στη θέση Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα και προκάλεσε την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Star, πρόκειται για έναν 48χρονο άνδρα, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο που ανήκε στη μητέρα του. Από την έρευνα των αστυνομικών και τις μαρτυρίες των οικείων του προέκυψε ότι ο 48χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτά να συνέβαλαν στην απώλεια του ελέγχου του οχήματος.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρία που εξετάζεται από τις Αρχές, ο άνδρας είχε θεαθεί λίγο νωρίτερα πεσμένος πάνω στο τιμόνι, ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν ακόμη σε κίνηση.

Την ίδια στιγμή οι πραγματογμώμονες δεν έχουν διαπιστώσει ακόμα από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στο ΙΧ, το οποίο κάηκε ολοσχερώς.

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