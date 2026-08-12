Σπάτα: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που απανθρακώθηκε στο ΙΧ από το οποίο ξέσπασε φωτιά στον Ήμερο Πεύκο
Σύμφωνα με μαρτυρία που εξετάζεται από τις Αρχές, ο άνδρας είχε θεαθεί λίγο νωρίτερα πεσμένος πάνω στο τιμόνι, ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν ακόμη σε κίνηση.
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- Ο 48χρονος άνδρας ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που τυλίχθηκε στις φλόγες στον Ήμερο Πεύκο στα Σπάτα.
- Το όχημα ανήκε στη μητέρα του 48χρονου.
- Ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα οποία εξετάζονται ως πιθανή αιτία απώλειας ελέγχου του οχήματος.
- Υπάρχει μαρτυρία ότι ο άνδρας είχε βρεθεί πεσμένος πάνω στο τιμόνι ενώ το αυτοκίνητο ήταν σε κίνηση.
- Οι πραγματογνώμονες δεν έχουν ακόμα προσδιορίσει την αιτία της πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς το ΙΧ.
Ένας άνδρας ηλικίας 48 ετών ήταν ο οδηγός του ΙΧ που τυλίχθηκε στις φλόγες στη θέση Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα και προκάλεσε την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή.
Σύμφωνα με το Star, πρόκειται για έναν 48χρονο άνδρα, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο που ανήκε στη μητέρα του. Από την έρευνα των αστυνομικών και τις μαρτυρίες των οικείων του προέκυψε ότι ο 48χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτά να συνέβαλαν στην απώλεια του ελέγχου του οχήματος.
Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρία που εξετάζεται από τις Αρχές, ο άνδρας είχε θεαθεί λίγο νωρίτερα πεσμένος πάνω στο τιμόνι, ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν ακόμη σε κίνηση.
Την ίδια στιγμή οι πραγματογμώμονες δεν έχουν διαπιστώσει ακόμα από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στο ΙΧ, το οποίο κάηκε ολοσχερώς.