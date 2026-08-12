Καθηγητής ρισκάρει τη ζωή του κατεβαίνοντας απόκρημνους γκρεμούς για να συλλέξει μέλι 15.000 λιρών
Η εντυπωσιακή και ιδιαίτερα επικίνδυνη διαδικασία της συγκομιδής καταγράφηκε από drone
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Εντυπωσιακό βίντεο καταγράφει την στιγμή που ο καθηγητής φυσικής αγωγής Yalçın Yıldız συλλέγει «μέλι των βράχων», κατεβαίνοντας με σχοινιά σε απόκρημνους γκρεμούς ύψους εκατοντάδων μέτρων στην περιοχή Γκερτζούς του Μπατμάν, στην Τουρκία.
Η εντυπωσιακή και ιδιαίτερα επικίνδυνη διαδικασία της συγκομιδής καταγράφηκε από drone, αποτυπώνοντας τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες συλλέγεται το σπάνιο μέλι.
Το συγκεκριμένο μέλι πωλείται έναντι περίπου 15.000 τουρκικών λιρών το κιλό, γεγονός που το καθιστά ένα από τα πιο ακριβά τοπικά προϊόντα της περιοχής.
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